संजू सैमसन का बल्ला आईपीएल 2026 के पहले तीन मुकाबलों में नहीं चला था। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 115 रन की बेहतरीन नाबाद पारी और अब केकेआर के खिलाफ 48 रन ठोक उन्होंने वर्ल्ड कप वाला फॉर्म दोबारा पा लिया है। केकेआर के खिलाफ उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन कार्तिक त्यागी की एक तेज रफ्तार वाली घातक गेंद पर वह क्लीन बोल्ड हो गए।

संजू सैमसन ने पारी के 12वें ओवर की पहली गेंद पर कार्तिक त्यागी के खिलाफ बेहतरीन छक्का शॉर्ट पिच गेंद पर स्ट्रेट लगाया। उसके बाद अगली गेंद पर गेंदबाज ने वापसी की और संजू को क्लीन बोल्ड कर दिया। कार्तिक त्यागी की यह फुल लेंथ डिलीवरी थी जिसकी रफ्तार 148 किलोमीटर प्रति घंटा थी।

इस तरह संजू सैमसन की 32 गेंद पर 48 रन की बेहतरीन पारी का अंत हो गया। संजू ने 150 के स्ट्राइक रेट से इस मुश्किल पिच पर रन बनाए और चार चौके व तीन छक्के जड़े। संजू सैमसन ने इस पारी के साथ अभी तक के टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर भी जगह बना ली। हालांकि, अंगकृष रघुवंशी दूसरी पारी में उतरेंगे और अगर 29 से ज्यादा रन बनाते हैं तो संजू से ऊपर निकल जाएंगे।

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21 चौके, 8 छक्के के साथ बना लिए 185 रन

संजू सैमसन के नाम इस सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं थी। पहले तीन मैचों में वह 7, 6, 9 रन पर आउट हो गए थे। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ संजू ने 56 गेंद पर नाबाद 115 रन ठोके। फिर केकेआर के खिलाफ उन्होंने 32 गेंद पर 48 रन की पारी खेली। इस टूर्नामेंट में अभी तक सैमसन ने 21 चौके और 8 छक्के लगाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट अभी तक 172.90 और औसत 46.25 का रहा है।

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आईपीएल 2026 के पहले पांच मैचों में से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं। 21 मैचों के बाद यह टीम अंकतालिका में चौथे स्थान पर है। अब टीम के गेंदबाजी लाइनअप को ताकत देने के लिए एक और घातक गेंदबाज की स्क्वाड में एंट्री हो गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर