पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा कि संजू सैमसन को भारतीय टी20 टीम की प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी उन पर और अभिषेक शर्मा पर दबाव बना रहे हैं और एक गलती से वे इस युवा खिलाड़ी के हाथों अपनी जगह गंवा सकते हैं।

दो टी20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड से 34 रन की हार के साथ श्रेयस अय्यर की भारतीय कप्तान के तौर पर शुरुआत निराशाजनक रही। आयरलैंड से मिली इस हार के बाद रविवार, 28 जून को उसी मैदान पर होने वाले दूसरे टी20 मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी को शामिल करने की मांग और तेज हो गई है।

संजू-अभिषेक को सावधान रहने की जरूरत

संजय माजंरेकर ने सोनी स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा कि संजू सैमसन को सावधान रहने की जारूरत है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी उन पर और अभिषेक शर्मा पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन फिर संजये ने तुरंत कहा कि वैभव सूर्यवंशी के खेलने से पहले टी20 मैच का नतीजा नहीं बदलता। उन्होंने कहा कि अभी ओपनिंग स्लॉट अभिषेक और सैमसन के पास हैं और टॉप ऑर्डर में कोई जगह खाली नहीं है, भले ही वैभ सूर्यवंशी के डेब्यू की मांग बढ़ रही हो।

मांजरेकर ने कहा कि मुझे लगता है कि वह भी वही करते जो अभिषेक ने किया, हां उससे शायद थोड़ा बेहतर। यह एक ऐसा चेज था जिसमें आपको पहले छह ओवरों में ही सब कुछ करना था। आपको बाकी ओवरों में भी वही मोमेंटम बनाए रखना था। वैभव चेज के दौरान चीजें थोड़ी आसान बना सकते थे, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा हो गया था और हालात भी आसान नहीं थे। आपने दांबुला में हुई ट्राई-सीरीज में भी देखा होगा कि वह उतनी आसानी से छक्के नहीं लगा पा रहे थे।

मांजरेकर ने कहा कि यह एक याद दिलाने वाली बात थी और मुझे खुशी है कि मैंने पहले भी यह कहा था कि लोगों को अंदाजा हो गया कि छक्के लगाना इतना आसान नहीं है, तो वैभव शायद शुरुआती छह ओवरों में तो अच्छा कर लेते, लेकिन बाद में उन्हें भी काफी मुश्किल होती। मुझे नहीं लगता है कि वैभव के होनों से ज्यादा फर्क पड़ता जब तक कि आप उन्हें बैटिंग क्रम में नीचे ना खिलाएं। मिडिल ऑर्डर में तो थोड़ी जगह है, लेकिन टॉप ऑर्डर में मुझे नहीं लगता कि कोई जगह है।

वैभव को प्लेइंग 11 में नहीं दूंगा जगह, संजू के खराब प्रदर्शन के बाद भी पूर्व भारतीय खिलाडी ने उन्हें किया सपोर्ट

संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में निराश किया, लेकिन इसके बावजूद पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने उनका समर्थन किया और कहा कि मैं संजू और इशान को प्लेइंग 11 से बाहर नहीं करूंगा और वैभव को फिलहाल अंतिम ग्यारह में जगह नहीं दूंगा। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)