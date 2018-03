इस भारतीय कमेंटेटर ने कोलंबो को बताया मुंबई से ज्यादा साफ, लोगों ने लताड़ा

क्रिकेट कमेंटेटर संजय मांजरेकर निदास ट्रॉफी के लिए इन दिनों कोलंबो में हैं। यहां भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच त्रिकोणीय सीरीज खेली जा रही है। इस दौरान संजय मांजरेकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऐसी तस्वीर अपलोड कर दी, जिस पर यूजर्स भड़क गए। दरअसल मांजरेकर ने कोलंबो की एक तस्वीर शेयर करते हुए श्रीलंका को स्वच्छ देश बताया। उन्होंने लिखा कि मुंबई को कोलंबो जैसा बनाने के लिए उसे साफ रखें।

इस पर यूजर्स ने कहा कि आपके सिर्फ ट्वीटर कर देने भर से ही मुंबई साफ नहीं हो सकती है। वहीं कुछ ने ये भी कहा कि श्रीलंका बेहद छोटा देश है। हमें इसकी तुलना मुंबई से करने से पहले सभी पहलुओं पर गौर करना चाहिए। दिसंबर 2017 में भारत दौरे के वक्त श्रीलंकाई टीम ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेलते हुए वायु प्रदूषण की समस्या की शिकायत की थी। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उछला था। इस बीच श्रीलंकाई खिलाड़ी मैच के दौरान मास्क तक पहनकर उतरे और कुछ खिलाड़ियों ने तबीयत बिगड़ने तक की शिकायत की थी।

Give Mumbai a nice scrub and you will get Colombo.#AlreadySwachhSriLanka pic.twitter.com/zRbIsrt837 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) March 15, 2018

Sri Lanka is very small country. Yes with you it’s clean. We all are with #SwachBharat, will take us time to get cleaner, mission is ON, but we must also consider all aspects when we compare to Colombo…. — Vir Goradia (@virgoradia) March 15, 2018

Only tweets, no work to improve ur homeland.. height of mediocracy n hypocrisy…wen did u clean Mumbai beaches last — Amit Sharma (@AmitSha40565968) March 15, 2018

BUT Colombo is nothing as compared to Mumbai — Sanjay sharma (@sanju00078) March 15, 2018

after living in colombo for so many years, i visited Mumbai last year and it was pretty much the same. — Martin Sathiyanesan (@Martin11111988) March 15, 2018

निदास ट्रॉफी त्रिकोणीय टी-20 सीरीज में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें एक ही राह पर हैं और वहां से उनकी मंजिल सिर्फ फाइनल है। इसी मकसद के साथ दोनों टीमें शुक्रवार को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में सीरीज के आखिरी नॉकआउट मैच में मैदान पर उतरेंगी। जो टीम इस मैच में जीत हासिल करेगी वो रविवार को इसी मैदान पर होने वाले फाइनल में भारत के खिलाफ खेलेगी। भारत बुधवार को बांग्लादेश को मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है।

इस मैच में बांग्लादेश के लिए एक अच्छी बात यह है कि उसके नियमित कप्तान और हरफनमौला खिलाड़ी शकिब अल हसन चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। शाकिब इस सीरीज के पहले तीन मैचों में टीम में नहीं थे, लेकिन गुरुवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने इस बात की जानकारी दी है कि शाकिब चोट से ठीक होकर इस मैच में टीम की कप्तानी करेंगे।

