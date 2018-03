ऑस्ट्रेलियाई टीम पर मांजरेकर ने साधा था निशाना, तेज गेंदबाज की पत्नी का पलटवार- हमें क्यों घसीट रहे हो?

बॉल टैंपरिंग विवाद के बाद से ऑस्ट्रेलियाई टीम लोगों के निशाने पर है। अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने भी एक ट्वीट कर ऑस्ट्रेलियाई टीम कल्चर की आलोचना की है। लेकिन मांजरेकर की इस आलोचना से ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की पत्नी काफी नाराज हो गई हैं और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि उन्हें इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। दरअसल संजय मांजरेकर ने एक ट्वीट कर लिखा कि वह एक मंजर को कभी नहीं भूल सकते, जिससे उन्हें काफी गुस्सा भी आया था। हरमनप्रीत कौर ने पिछले साल इंग्लैंड में खेले गए वूमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 171 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी। लेकिन उनकी पारी के बाद किसी भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने मैदान छोड़ने से पहले उनका इंतजार नहीं किया। यहां तक कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी तालियां बजाना भी भूल गई। किसी भी खिलाड़ी ने हरमनप्रीत की हौसला अफजाई नहीं की, जबकि यह वूमेन्स क्रिकेट की सबसे यादगार पारियों में से एक थी।

मांजरेकर ने आगे लिखा कि ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम उस आर्मी बटालियन तरह से मैदान से बाहर गई, जिसका घमंड चूर हो गया हो और जैसे वह अपने ‘दुश्मन’ को सबक सिखाने के लिए बेताब हो। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम यह मैच हार गई। मांजरेकर ने ऑस्ट्रेलियाई टीम कल्चर पर चोट करते हुए लिखा कि शायद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर यह मानते हैं कि विपक्षी खिलाड़ियों के प्रति सम्मान दिखाना उन्हें विरोधियों के प्रति मैदान पर कमजोर बना सकता है। ऐसा ही कुछ वूमेन्स टीम के गेम में भी दिखाई दिया।

This makes me really mad. Completely unfair and very poorly timed. Why are you trying to drag our game down as well? Happy to discuss this with you in person instead of you just throwing these comments out there.

— Alyssa Healy (@ahealy77) March 28, 2018