Sania Mirza Shoaib Malik Divorce: शोएब मलिक के दूसरी महिला के साथ डेटिंग की अफवाहें, सानिया मिर्जा का भी जुड़ चुका है शाहिद कपूर संग नाम

Sania Mirza Personal Life: यह पहली बार नहीं है जब सानिया मिर्जा की निजी जिंदगी चर्चा में है। शोएब मलिक के साथ शादी के बंधन में बंधने से पहले टेनिस स्टार की बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर को डेट करने की अफवाह उड़ी थी।

सानिया मिर्जा ने यह तस्वीर एक फरवरी 2022 को इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, हमारी ओर से तुम्हें जन्मदिन की बधाई। इस तरह अपनी उम्र को पीछे छोड़ते रहो और मेरे समेत सभी को कॉम्प्लेक्स देते रहो।

