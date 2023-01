Sania Mirza करियर के आखिरी ग्रैंडस्लैम में खिताब से चूकीं, मेलबर्न में स्पीच देते हुए रो पड़ीं

Sania Mirza Career: सानिया मिर्जा ने अपने करियर में छह ग्रैंडस्लैम डबल्स खिताब जीते। इनमें 2009 में ऑस्ट्रेलिया ओपन समेत तीन मिकस्ड डबल्स शामिल है। वह अगले महीने दुबई में अपने करियरा का आखिरी टूर्नामेंट खेलेंगी।

Sania Mirza last Grand Slam final:रॉड लेवर एरिना में लोगों को संबोधित करते हुए भावुक हुईं सानिया मिर्जा। (Videograb)

