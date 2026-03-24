पहलवान से मिक्सड मार्शल आर्ट्स (MMA) फाइटर बने संग्राम सिंह ने फ्रांस के फ्लोरियन काउड्रे के साथ अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में होने वाली फाइट से पहले एमएमए में जाने के बारे में बताया। संग्राम ने कहा कि वह 2024 से पहले तक एमएमए के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने अपने भतीजे की वजह से एमएमए में करियर बनाने के बारे में सोचा। 40 साल के संग्राम ने बताया कि वह 7 कोचों के साथ मेहनत करते हैं।

संग्राम ने एमएमए में करियर बनाने के बारे में बताया, ‘मुझे 2024 से पहले एमएमए के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन अभी भारत के युवाओं के बीच दो खेल बहुत प्रसिद्ध है। एक है फुटबॉल और दूसरा एमएमए है। 2024 में मेरा रेसलिंग करियर लंबा रहा है, लेकिन जब मैंने अपने भतीजे से बात की तो उसने कभी मेरी कोई रेसलिंग बाउट नहीं देखी थी, लेकिन वह सभी यूएफसी फाइटर्स को पहचानता है। आज भारत में एमएमए के लगभग 1 लाख खिलाड़ी हैं।’

एमएमए की वजह से बनी पहचान

संग्राम ने एमएमए की लोकप्रियता पर कहा, ‘अब तक मैंने जितने भी एमएमए मुकाबले लड़े हैं उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है। मुझे नहीं पता कि लोगों दिलचस्पी यूएफसी और एमएमए की प्रसिद्धि की वजह से हो या 40 साल की उम्र में मेरे मुकाबले में हिस्सा लेने से बढ़ रही हो। आज युवा मुझे मेरे टीवी करियर की वजह से नहीं, बल्कि मेरे एमएमए की वजह से पहचानते हैं।’

दारा सिंह बनोगे

संग्राम ने 40 साल की उम्र में लड़ने पर कहा, ‘बहुत से लोग मेरा मनोबल बढाते हैं। मेरे कोच कहते हैं कि शरीर की उम्र 22 साल है। मेरी पत्नी पायल रोहतगी ने मुझसे कहा कि अगर तुम अभी मुकाबला नहीं करोगे तो कब करोगे, जब मैंने मिट्टी में कुश्ती शुरू की तो मुझे चोटें लगती थीं मेरी मां गर्म रूई से मेरी चोटों की मालिश करती थीं और वह मुझे यह कहती थीं कि तुम दारा सिंह बनोगे।’

मिट्टी वाली कुश्ती दिल के करीब

संग्राम ने कहा, ‘मैंने कुल सात कोच के साथ काम किया। भूपेश सर के साथ कुश्ती की। बीजेजे के लिए अहमदाबाद गया। मैंने वेट ट्रेनिंग, जिमनास्टिक वगैरह किया। इस बार पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण विमान 28 घंटे लंबी होगी। मैंने मिट्टी की रेसलिंग से शुरुआत की जो फिर मैट की ओर बढ़ी। आखिरकार अब एमएमए कर रहा हूं, लेकिन मिट्टी वाली कुश्ती हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रही है।

युवाओं को सलाह

संग्राम ने कहा कि युवाओं को कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर जैसे फास्ट फूड से बचना चाहिए और प्राकृतिक खाना खाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर खेल को आगे बढ़ाना है तो घरेलू एमएमए कॉम्पिटिशन में डोप कंट्रोल के तरीकों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है।’

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