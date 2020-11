जसप्रीत बुमराह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में शीर्ष पर हैं। उन्होंने अब तक 13 मैच में 23 विकेट लिए हैं। यह उनका आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस सूची में एक नाम संदीप शर्मा का भी है। सनराइजर्स हैदराबाद के संदीप शर्मा ने टूर्नामेंट के 52वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (आरसीबी) को 120 रन के स्कोर पर रोकने में अहम योगदान दिया।

संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 20 रन दिए और 2 विकेट भी चटकाए। यही नहीं, संदीप शर्मा का आईपीएल में रिकॉर्ड भी जसप्रीत बुमराह से बहुत बेहतर है। इसके बावजूद वह टीम इंडिया में 5 साल से वापसी की राह जोट रहे हैं। संदीप ने आईपीएल में अब तक 89 मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 24.39 के औसत से 105 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 18.90 और इकॉनमी 7.74 की रही। वहीं, जसप्रीत बुमराह ने 90 मैचों में 24.21 के औसत से 105 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 19.46 और इकॉनमी 7.46 की रही।

Sandeep Sharma is one player who seldom gets the accolades he deserves. A remarkable @IPL record and again proved his worth against #RCB last night. #SRHvRCB

— Tom Moody (@TomMoodyCricket) November 1, 2020