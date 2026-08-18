दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 31वें मुकाबले में सोमवार को साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स ने वेस्ट दिल्ली लायंस को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी और टूर्नामेंट में चौथी जीत दर्ज की। साउथ दिल्ली का यह लगातार दूसरा शानदार रन चेज है। इस मैच में 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ दिल्ली ने एक भी विकेट नहीं गंवाया और 15.2 ओवर में ही 10 विकेट से मुकाबला जीता।

साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स के लिए सनत सांगवान ने बेहतरीन शतक जड़ा। उन्होंने 54 गेंद पर नाबाद रहते हुए 111 रन की पारी खेली। उनके साथी ओपनर अनमोल शर्मा ने भी 38 गेंद पर नाबाद रहते हुए 55 रन बनाए। वेस्ट दिल्ली के लिए नितीश राणा ने 33 गेंद पर 60 रन की पारी खेली थी और उनकी यह पारी सनत के शतक के आगे बेकार साबित हुई। इस जीत के बाद भी साउथ दिल्ली की टीम अंकतालिका में चौथे स्थान पर ही है। जबकि सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम पहले ही 8 में से सात मैच जीतकर 14 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंच चुकी है।

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 31 मैचों के बाद अंकतालिका

स्थान टीम मैच जीत हार NR अंक नेट रन रेट 1 सेंट्रल दिल्ली किंग्स (Q) 8 7 1 0 14 +1.625 2 आउटर दिल्ली वॉरियर्स 8 5 2 1 11 +0.337 3 पुरानी दिल्ली 6 8 4 3 1 9 +0.473 4 साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स 8 4 3 1 9 -0.434 5 नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स 7 3 3 1 7 -0.181 6 वेस्ट दिल्ली लायंस 8 3 4 1 7 -0.532 7 ईस्ट दिल्ली राइडर्स 7 1 5 1 3 -1.283 8 न्यू दिल्ली टाइगर्स 8 1 7 0 2 -0.687

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 31 मैचों के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट 4s 6s यश ढुल 8 8 410 58.57 215.79 35 32 सार्थक रंजन 6 6 350 58.33 166.67 34 21 याजस शर्मा 7 7 333 55.50 219.08 34 22 अनुज रावत 7 7 274 54.80 183.89 25 17 सिद्धार्थ जू़न 8 8 267 38.14 217.07 18 27

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 31 मैचों के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट अंशुमान हुड्डा 6 21.0 126 17 10.76 183 2 1 मोनी ग्रेवाल 8 29.0 174 12 23.42 281 0 0 हर्ष त्यागी 7 21.0 126 11 15.27 168 0 0 लक्ष्मण 8 29.2 176 11 25.09 276 1 0 गवनिश खुराना 7 25.0 150 11 22.00 242 0 0

भुवी की टीम को मिली पहली जीत, नोएडा सुपर किंग्स को 3 विकेट से हराया; रिंकू की टीम अंकतालिका में टॉप पर

यूपी टी20 लीग के छठे मैच में लखनऊ फाल्कन्स ने नोएडा सुपर किंग्स को हराते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ पहला मैच गोरखपुर से हारी थी। पहले दोनों मैच जीतने वाली रिंकू सिंह की मेरठ की टीम अंकतालिका में टॉप पर है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





