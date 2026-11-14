सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026-27 के पहले चरण के मुकाबले में करन शर्मा की कप्तानी वाली यूपी की टीम को दीपक चाहर की कप्तानी वाली राजस्थान की टीम के हाथों 6 विकेट से हार मिली। यूपी की टीम के लिए समीर रिजवी ने शानदार नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन उनकी पारी बेकार रही तो वहीं भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी पूरी तरह से असरहीन रही। वहीं राजस्थान के लिए अभीजित तोमर ने मैच जिताऊ पारी खेली।

समीर रिजवी ने खेली नाबाद 74 रन की पारी

इस मैच में उत्तर प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और फिर समीर रिजवी की नाबाद 74 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन बनाए। समीर ने ये पारी 35 गेंदों पर 7 छक्के और 4 चौकों की मदद से खेली तो वहीं इस मैच में यूपी के कप्तान करन शर्मा सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। इस टीम के लिए सिद्धार्थ यादव ने 34 गेंदों पर 37 रन बनाए। यूपी के खिलाफ दीपक चाहर ने एक जबकि मानव सुतार और राहुल चाहर ने 2-2 विकेट लिए।

राजस्थान को जीत के लिए 172 रन का टारगेट मिला था और इस टीम ने 15.4 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। राजस्थान के लिए अभीजित ने 34 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली जबकि रोहन ने 31 गेंदों पर 48 रन बनाए। वहीं महिपाल लोमरोर ने 16 गेंदों पर 33 रन की तेज पारी खेली। राजस्थान के खिलाफ यूपी के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को सिर्फ 2 ओवर फेंकने का मौका मिला और उन्होंने 15 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। प्रशांत वीर और जीशान अंसारी को 2-2 सफलता मिली।

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