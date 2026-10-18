पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के पहले ही मुकाबले में श्रीलंका को 37 रन से हरा दिया और इस टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की। इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान टीम की जीत में सलमान आगा की शतकीय पारी साथ ही कप्तान शाहीन अफरीदी की घातक गेंदबाजी का बड़ा योगदान रहा। पाकिस्तान के अन्य गेंदबाजों ने भी बेहतरीन गेंदबाजी इस मैच में की।

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। इसके बाद पहली पारी में पाकिस्तान ने बैटिंग की और इस टीम ने 49.5 ओवर में 305 रन बनाए और श्रीलंका को जीत के लिए 306 रन का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 48.1 ओवर में 268 रन पर ऑल आउट हो गई। सलमान आगा को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)