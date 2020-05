पाकिस्तान में एक शुक्रवार यानी 22 मई को एक प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 92 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़ी हस्तियों ने दुख जताया। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर मरने वाले लोगों के लिए दुआ मांगी। भारत के कई लोगों को यह ट्वीट पसंद नहीं आया और वे साइना को भला-बुरा कहने लगे हैं। हालांकि, साइना ने अभी तक इसे डिलीट नहीं किया है।

साइना ने ट्वीट कर लिखा, ‘‘पीआई प्लेन क्रैश के बारे में सुनकर बुरा लगा। मेरी गहरी संवेदना यात्रियों और केबिन क्रू के परिवारों के साथ है।’’ इन्होंने इस ट्वीट में #karachiPlaneCrash भी जोड़ा था। साइना के इस ट्वीट के बाद कई लोग उन्हें सलाह देने लगे। एक यूजर ने कहा, ‘‘मुझे पता है कि वे भी एक इंसान हैं। लेकिन पाकिस्तान से संबंधित कुछ भी पोस्ट करने से पहले एक बार जरूर देख लिजिए कि अपने देश के लोगों के लिए आपने कितनी संवेदना जताई है।’’ वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा, ‘‘बड़े लोगों को सिर्फ बड़ी घटनाएं ही दिखती हैं। सड़कों पर मजदूर मर रहे थे तब तो आपने भावनाएं प्रकट नहीं की।’’

Sad to hear about #piaplanecrash .. My deepest condolences are with the families of the passengers and crew staff … #karachiPlaneCrash



एक यूजर ने तो बंगाल और ओडिशा में आए अंफान तूफान के बारे में जिक्र किया। उसने लिखा, ‘‘बंगाल और ओडिशा के लिए आपने एक भी पोस्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के लिए पोस्ट कर दिया।’’ एक अन्य यूजर ने कहा, ‘‘यह पोस्ट तो ठीक है, लेकिन बंगाल और ओडिशा के लिए पोस्ट कहां है?’’ एक ने लिखा, ‘‘मोहतरमा कभी बगल में भी देख लो। देश की सोच लो। पड़ोसी की खीर बाद ईद के बाद खा लेना।’’

No post about orrisa and kolkata #AmphanCyclon but posting about Pakistan flight clash.. #Shame

I understand they are also people ..but before posting anything regarding Pakistan news please check have you posted sympathy for Indian people related to chaos that is happening in our country.

