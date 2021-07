बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर सूबे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। साइना का यूपी के मुख्यमंत्री को बधाई देना राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत चौधरी को नागवार गुजरा। उन्होंने साइना नेहवाल को सरकारी शटलर कहकर तंज कसा। हालांकि, इसके बाद मथुरा लोकसभा सीट के पूर्व सांसद यानी जयंत चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भद्दे-भद्दे कमेंट्स किए गए।

साइना नेहवाल ने शनिवार रात ट्वीट कर कहा, ‘योगी आदित्यनाथ सर, यूपी में जिला पंचायत चुनाव में मिली दमदार जीत की बधाई।’ साइना के इस ट्वीट पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रिट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘जनता के मत को दबाने में दक्षता हासिल करने वाली बीजेपी को सरकारी शटलर ने मान्यता दी है। मुझे लगता है कि मतदाताओं को उनके फैसले को प्रभावित करने की कोशिश में लगे कुछ सेलिब्रिटी को करारा जवाब देने की जरूरत है।’ बता दें कि रालोद को यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में एक सीट पर सफलता मिली है।

साइना नेहवाल ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारत की पहली शटलर (बैडमिंटन खिलाड़ी) हैं। वह वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर एक भी रह चुकी हैं। जयंत चौधरी का साइना को सरकारी शटलर बताना सोशल मीडिया पर लोगों को नागवार गुजरा। कुछ लोगों ने इतने भद्दे कमेंट्स किए, जिन्हें यहां लिखा भी नहीं जा सकता है।

@09pacific ने ट्वीट कर कहा, ‘बड़े घरों के बच्चे विदेश से पढ़कर आए तो जनता को लगा कुछ अच्छा करेंगे, आगे बढ़ने की सोच रखेंगे पर हुआ क्या; EVM पर सवाल, चुनाव आयोग पर सवाल और अपनी हार को अस्वीकार करने की रीति। जब सुशांत सिंह, स्वरा भास्कर ,अजय हुड्डा आदि इनके साथ गलबहियां करते हैं, तो सब चंगा सी, अब साइना नेहवाल पर सवाल।’

सरकारी shuttler recognises BJP skill in smashing peoples’ verdict!

I think voters need to play a subtle drop shot on celebs trying to influence their decisions! https://t.co/6rlxDk5I6L

— Jayant Chaudhary (@jayantrld) July 3, 2021