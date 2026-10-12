रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले राउंड के दूसरे दिन सोमवार (12 अक्टूबर) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान के खिलाफ तमिलनाडु के मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन के पैर में चोट लग गई। दूसरे दिन की शुरुआत में सुदर्शन कवर्स पर फील्डिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने करण लांबा के एक ड्राइव को रोका और जमीन पर गिर गए।

इसके बाएं हाथ के बल्लेबाज को परेशानी महसूस हुई और टीम के फिजियो तुरंत मैदान पर पहुंचे। साई लंगड़ाते हुए चल रहे थे और उन्हें मैदान से बाहर ले जाने के लिए सपोर्ट स्टाफ के एक सदस्य की मदद लेनी पड़ी। बाद में टीम के सूत्रों ने पुष्टि की कि यह चोट साई सुदर्शन के घुटने पर गेंद लगने से लगी थी। यह कोई गंभीर चोट नहीं है। वह डगआउट में घुटने पर आइस पैक लगा रहे थे। उम्मीद है कि अगर दर्द नहीं बढ़ा तो वह दोबारा मैदान पर उतरेंगे।

आखिरी समय पर तमिलनाडु की प्लेइंग 11 में शामिल हुए साई

अब यह देखना बाकी है कि क्या साई दोबारा मैदान पर उतरेंगे। इससे भी जरूरी बात यह है कि क्या राजस्थान के ऑल-आउट होने के बाद वह तमिलनाडु के लिए बल्लेबाजी करेंगे। साई सुदर्शन रविवार को तमिलनाडु की प्लेइंग XI में आखिरी समय में शामिल हुए। वह शनिवार रात करीब 10 बजे पुडुचेरी से आए, जहां वह ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए के लिए खेल रहे थे।

न्यूजीलैंड दौरे पर इंडिया ए टीम का हिस्सा

तमिलनाडु टीम मैनेजमेंट के एक सूत्र ने बताया कि बाएं हाथ के इस खिलाड़ी का आना टीम के लिए हैरानी की बात थी और चयनकर्ताओं को भी इसकी जानकारी नहीं थी। 24 साल के इस खिलाड़ी ने चार रेड-बॉल पारियों में सिर्फ एक बार 50 रन बनाए और पुडुचेरी में इंडिया ए के लिए खेले गए दो अनौपचारिक वनडे मैचों में 1 और 13 रन बनाए। ए दौरे से ठीक पहले वह पैर की उंगली की चोट से उबरे थे और उन्हें 26 अक्टूबर से लिंकन में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीन रेड-बॉल मैचों के लिए इंडिया ए टीम में भी चुना गया है।

रविंद्र जडेजा ने जड़ा 16वां शतक

रणजी ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ के खिलाफ सौराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी साझेदारी रविंद्र जडेजा और प्रेरक मांकड़ ने की। दोनों ने 297 गेंद पर 205 रन जोड़े। इस साझेदारी में रविंद्र जडेजा ने 147 गेंद पर 70 रनों का योगदान दिया। प्रेरक मांकड़ ने 150 गेंद पर 129 रन बनाए। पूरी खबर पढ़ें।