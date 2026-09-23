IND A vs AUS A: इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में साई सुदर्शन और तनुष कोटियान के अर्धशतक साथ ही कुमार कुशाग्र की शतकीय पारी के दम पर 334 रन बनाए। हालांकि पहली पारी में टीम के कप्तान देवदत्त पडिक्कल का बल्ला नहीं चला जो इन दिनों अच्छी लय में हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम में 300 का आंकड़ा छूने में सफलता हासिल की। कोरी रोचिचिओली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कमाल किया।

कुमार कुशाग्र ने खेली 113 रन की पारी

भारत के लिए पहली पारी में कुमार कुशाग्र ने टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेली और उन्होंने 240 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 113 रन बनाए। कुमार ने छठे विकेट के लिए पहली पारी में तनुष कोटियान के साथ मिलकर 266 गेंदों पर 138 रन की शतकीय साझेदारी भी निभाई। पहली पारी में तनुष कोटियान की बैटिंग काफी अच्छी रही और उन्होंने टीम के लिए अहम अर्धशतकीय पारी खेली और 138 गेंदों पर एक छक्का और 4 चौकों की मदद से 68 रन बनाए।

भारतीय टीम की तरफ से पहली पारी में ओपनर साई सुदर्शन ने 3 चौकों की मदद से 57 रन की पारी खेली थी जबकि अमन मोखाड़े 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। इनके अलावा शेख रसीद का भी बल्ला नहीं चला और वो 16 रन के स्कोर पर ही निपट गए जबकि कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने काफी निराश किया जो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। देवदत्त ने पहली पारी में 14 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 3 रन की पारी खेली।

निचले क्रम के बैटर शम्स मुलानी ने 18 रन जबकि अंशुल कंबोज ने 23 रन बनाए तो वहीं तुषार देशपांडे ने 14 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली पारी में कोरी रोचिचिओली ने सबसे ज्यादा विकेट लेने का कमाल किया और उन्होंने 4 भारतीय बल्लेबाजों पवेलियन भेजा। इसके अलावा टोड मर्फी को भी 3 सफलता मिली। ब्रेंडन डॉगेट, फर्गस ओ’नील और लियाम स्कॉट को एक-एक सफलता मिली।

शुभमन गिल नंबर 1, रोहित शर्मा शीर्ष-10 से बाहर; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बैटर

साल 2026 में वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल पहले नंबर पर हैं जबकि रोहित शर्मा टॉप-10 से बाहर हैं। विराट कोहली लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)