इंडिया ए टीम ने ध्रुव जुरेल की कप्तानी में श्रीलंका दौरे का सुखद समापन करते हुए दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 10 विकेट से जीत लिया और सीरीज में 1-0 से जीत दर्ज की। इंडिया ए की तरफ से इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज साई सुदर्शन रहे साथ ही साथ साई ओवर ऑल इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी रहे। आइए जानते हैं इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज कौन-कौन रहे।
साई सुदर्शन ने इस टेस्ट सीरीज में खेले 2 मैचों में 2 शतक लगाए और 166.00 की औसत के साथ सबसे ज्यादा 332 रन बनाए जबकि उनका बेस्ट स्कोर इस सीरीज में 168 रन रहा। इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर श्रीलंका ए टीम के कप्तान सहान अराच्चिगे रहे जिन्होंने 2 मैचों में एक शतक की मदद से 209 रन बनाए और उनका बेस्ट स्कोर 127 रन रहा। इंडिया ए की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ध्रुव जुरेल दूसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 2 मैचों में एक शतक की मदद से 208 रन बनाए और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 141 रन रहा। हालांकि ध्रुव ओवरऑल चौथे नंबर पर रहे।
इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नॉट आउट
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके
|छक्के
|साई सुदर्शन
|2026-2026
|2
|4
|2
|332
|168
|166
|480
|69.16
|2
|0
|0
|46
|0
|सहान अराच्चिगे
|2026-2026
|2
|3
|0
|209
|127
|69.66
|353
|59.2
|1
|1
|0
|20
|5
|एशेन बंदारा
|2026-2026
|2
|4
|1
|209
|87
|69.66
|343
|60.93
|0
|2
|0
|24
|4
|ध्रुव जुरेल
|2026-2026
|2
|3
|1
|208
|141*
|104
|336
|61.9
|1
|1
|0
|19
|2
|देवदत्त पडीक्कल
|2026-2026
|2
|3
|0
|173
|94
|57.66
|260
|66.53
|0
|2
|0
|17
|1
|नुवानिदु फर्नांडो
|2026-2026
|2
|4
|1
|149
|84
|49.66
|243
|61.31
|0
|1
|0
|15
|0
|शेख रशीद
|2026-2026
|2
|3
|0
|128
|63
|42.66
|205
|62.43
|0
|1
|0
|10
|0
|सारांश जैन
|2026-2026
|2
|3
|2
|75
|70*
|75
|149
|50.33
|0
|1
|0
|3
|1
|अंजला बंदारा
|2026-2026
|2
|3
|0
|74
|42
|24.66
|184
|40.21
|0
|0
|0
|7
|0
|मदुरंगा वीरसिंघे
|2026-2026
|2
|4
|0
|71
|39
|17.75
|123
|57.72
|0
|0
|0
|8
|1
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