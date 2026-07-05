इंडिया ए टीम ने ध्रुव जुरेल की कप्तानी में श्रीलंका दौरे का सुखद समापन करते हुए दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 10 विकेट से जीत लिया और सीरीज में 1-0 से जीत दर्ज की। इंडिया ए की तरफ से इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज साई सुदर्शन रहे साथ ही साथ साई ओवर ऑल इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी रहे। आइए जानते हैं इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज कौन-कौन रहे।

साई सुदर्शन ने इस टेस्ट सीरीज में खेले 2 मैचों में 2 शतक लगाए और 166.00 की औसत के साथ सबसे ज्यादा 332 रन बनाए जबकि उनका बेस्ट स्कोर इस सीरीज में 168 रन रहा। इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर श्रीलंका ए टीम के कप्तान सहान अराच्चिगे रहे जिन्होंने 2 मैचों में एक शतक की मदद से 209 रन बनाए और उनका बेस्ट स्कोर 127 रन रहा। इंडिया ए की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ध्रुव जुरेल दूसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 2 मैचों में एक शतक की मदद से 208 रन बनाए और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 141 रन रहा। हालांकि ध्रुव ओवरऑल चौथे नंबर पर रहे।

इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयर साल मैच पारी नॉट आउट रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के साई सुदर्शन 2026-2026 2 4 2 332 168 166 480 69.16 2 0 0 46 0 सहान अराच्चिगे 2026-2026 2 3 0 209 127 69.66 353 59.2 1 1 0 20 5 एशेन बंदारा 2026-2026 2 4 1 209 87 69.66 343 60.93 0 2 0 24 4 ध्रुव जुरेल 2026-2026 2 3 1 208 141* 104 336 61.9 1 1 0 19 2 देवदत्त पडीक्कल 2026-2026 2 3 0 173 94 57.66 260 66.53 0 2 0 17 1 नुवानिदु फर्नांडो 2026-2026 2 4 1 149 84 49.66 243 61.31 0 1 0 15 0 शेख रशीद 2026-2026 2 3 0 128 63 42.66 205 62.43 0 1 0 10 0 सारांश जैन 2026-2026 2 3 2 75 70* 75 149 50.33 0 1 0 3 1 अंजला बंदारा 2026-2026 2 3 0 74 42 24.66 184 40.21 0 0 0 7 0 मदुरंगा वीरसिंघे 2026-2026 2 4 0 71 39 17.75 123 57.72 0 0 0 8 1

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