गुजरात के ओपनर साई सुदर्शन ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 66वें मैच में अहमदाबाद में शानदार पारी खेली और अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का भी कमाल किया। साई ने इस मैच में 53 गेंदों पर 84 रन बनाए और इस दौरान 4 छक्के और 7 चौके भी लगाए। ये उनका इस सीजन में लगातार 5वां अर्धशतक रहा और उन्होंने वीरेंद्र सहवाग समेत 4 खिलाड़ियों की बराबरी की साथ ही साथ संजू सैमसन, जोस बटलर और श्रेयस अय्यर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया।

साई ने की सहवाग, बटलर, वॉर्नर की बराबरी

साई सुदर्शन ने सीएसके के खिलाफ 84 रन की पारी खेली और इस सीजन में ये उनका लगातार 5वां 50 प्लस स्कोर रहा। साई अब इस लीग में लगातार 5 बार 50 प्लस की पारी खेलने वाले चौथे बैटर बने और वीरेंद्र सहवाग, जोस बटलर और डेविड वॉर्नर की लिस्ट में शामिल हो गए। इन तीनों बैटर्स ने भी आईपीएल के एक सीजन में लगातार 5 बार 50 प्लस की पारी खेलने का कमाल किया था।

आईपीएल में सर्वाधिक लगातार 50+ स्कोर बनाने वाले बैटर्स

5 – वीरेंद्र सहवाग (2012)

5 – जोस बटलर (2018)

5 – डेविड वॉर्नर (2019)

5 – साई सुदर्शन (2026)

साई ने तोड़ा संजू, बटलर और श्रेयस का रिकॉर्ड

साई सुदर्शन ने आईपीएल में 200 प्लस टीम टोटल में 14वीं बार 50 प्लस का स्कोर बनाने का कमाल किया और संजू सैमसन, जोस बटलर और श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ दिया। इन तीनों ने इस लीग में 200 प्लस टीम टोटल में 13-13 बार 50 प्लस का स्कोर बनाने का कमाल किया था। इस लिस्ट में अब साई सुदर्शन दूसरे नंबर पर आ गए। विराट कोहली इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं जिन्होंने ये कमाल कुल 22 बार किया था।

IPL में 200+ टीम टोटल में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

◎ 22: विराट कोहली (41 पारी)

◉ 14: साई सुदर्शन (20 पारी)

◎ 13: संजू सैमसन (26 पारी)

◉ 13: जोस बटलर (27 पारी)

◎ 13: श्रेयस अय्यर (28 पारी)

◉ 12: शुभमन गिल (28 पारी)

◎ 11: डेविड वॉर्नर (17 पारी)

◎ 11: ईशान किशन (29 पारी)

वैभव अब अभिषेक से आगे, रोहित नंबर 4; IPL में 200+ चेज करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय

आईपीएल में 200 या उससे ज्यादा का स्कोर चेज करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब वैभव पहले नंबर पर आ गए। वैभव ने इस मामले में अभिषेक शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)