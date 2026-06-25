इंडिया ए और श्रीलंका के बीच पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच की शुरुआत गुरुवार से हो गई। इंडिया ए टीम की कप्तानी इस मैच में ध्रुव जुरेल कर रहे हैं जो टीम के कप्तान भी हैं। कुछ दिनों पहले इंडिया ए टीम ने ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। अब बारी टेस्ट सीरीज की है जिसके पहले टेस्ट मैच में इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया।

साई सुदर्शन-आयुष पांडे ओपनर

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए इंडिया ए टीम में ओपनर के रूप में प्लेइंग 11 में साई सुदर्शन और आयुष पांडे को मौका दिया गया जबकि इसके बाद बल्लेबाजी क्रम में देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (कप्तान व विकेटकीपर), शेख रसीद मौजूद हैं। हर्ष दुबे और सारांश जैन को भी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया जबकि अंशुल कंबोज और यश ठाकुर बतौर तेज गेंदबाज टीम में शामिल हैं। टीम में बतौर स्पिनर आकिब नबीदार को भी शामिल किया गया है। गुरनूर बरार, एन जगदीशन जैसे खिलाड़ी अंतिम ग्यारह में जगह बनाने में सफल नहीं रहे।

श्रीलंका ए के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए इंडिया ए की प्लेइंग 11

साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडीक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (कप्तान व विकेटकीपर), शेख रसीद, हर्ष दुबे, सारांश जैन, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आकिब नबीदार।

पहले टेस्ट मैच के लिए इंडिया ए के खिलाफ श्रीलंका ए की प्लेइंग 11

पावंथा वीरसिंघे, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), नुवानिदु फर्नांडो, एशेन बंडारा, सहान अराचिगे (कप्तान), रविंदु फर्नांडो, अंजला बंडारा, कविंदु पथिरत्ने, दुलज समुदिथा, चमिका गुणसेकरा, दिलुम सुदीरा।

इंडिया ए की टीम

ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, अमन मोखड़े, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), हर्ष दुबे, सारांश जैन, औकिब नबी डार, यश ठाकुर, जीशान अंसारी, गुरनूर बराड़, नारायण जगदीसन, अंशुल कंबोज, शेख रशीद, आयुष पांडे।

श्रीलंका ए की टीम

निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), नुवानिदु फर्नांडो, एशेन बंडारा, सहान अराचिगे (कप्तान), पवन्था वीरसिंघे, दिलुम सुदीरा, रविन्दु फर्नांडो, केशरा नुवांथा, कविन्दु पथिरत्ने, मोहम्मद शिराज, दुलज समुदिथा, प्रवीण मनीषा, असंका मनोज, सोहन डी लिवेरा, चमिका गुणसेकरा, अहान विक्रमसिंघे।

अभिषेक-वैभव ओपनर, संजू नंबर 3, इशान को भी मौका; आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में इस बात की संभावना है कि वैभव को डेब्यू करने का मौका दिया जा सकता है। वहीं प्रिंस यादव भी डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन सिराज के होने से शायद उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन कुछ इस तरह की हो सकती है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)