इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दो मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट मैच सीरीज का दूसरा मैच पुडुचेरी में 29 सितंबर यानी मंगलवार से खेला जाएगा। इस टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 162 रन के बड़े अंतर से हराया था और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। भारत की नजर अब दूसरे टेस्ट मैच को जीत कर मेहमान टीम का 2-0 से क्लीन स्वीप करने पर होगी।

भारत की प्लेइंग इलेवन में बदलाव की संभावना कम

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में बदलाव की संभावना कम ही नजर आती है। पहले टेस्ट मैच में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा था और टीम ने गेंदबाजी व बल्लेबाजी दोनों में कमाल का प्रदर्शन किया था ऐसे में भारतीय टीम शायद ही अपने विनिंग कांबिनेशन के साथ छेड़छाड़ करे।

भारत की तरफ से पारी की शुरुआत साई सुदर्शन के साथ अमन मोखाड़े कर सकते हैं। हालांकि अमन पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन वो एक बेहतरीन बैटर हैं जबकि साई सुदर्शन ने पहले मैच में एक अर्धशतकीय पारी खेली थी। तीसरे नंबर पर कप्तान देवदत्त पडिक्कल होंगे जिन्होंने पहले मैच की दूसरी पारी में मुश्किल स्थिति में अर्धशतक लगाया था। शेख रसीद को भी मौका दिया जा सकता है हालांकि उन्होंने पहले मैच में निराश किया था।

मध्यक्रम के बल्लेबाज यश राठौड़ ने भी निराश किया था, लेकिन उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। कुमार कुशाग्र ने पहले टेस्ट मैच में गजब की बैटिंग की थी और शतकीय पारी भी खेली थी साथ ही वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी थे। कुशाग्र टीम में बने रहेंगे जबकि शम्स मुलानी के भी प्लेइंग इलेवन में बने रहने की संभावना है जिन्होंने टीम के लिए पहले मैच में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। इसके अलावा तनुष कोटियान, अंशुल कंबोज, तुषार देशपांडे और प्रफुल्ल हिंगे भारत की प्लेइंग इलेवन में होंगे। तनुष गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी टीम के लिए योगदान देते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंडिया ए की संभावित प्लेइंग इलेवन

अमन मोखाड़े, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), शेख रशीद, यश राठौड़, कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), तनुष कोटियान, शम्स मुलानी, अंशुल कंबोज, तुषार देशपांडे, प्रफुल्ल हिंगे।

रोहित-युवराज-द्रविड़ नंबर 3, कोहली टॉप पर; वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में भारत की तरफ से शतक लगाने वाले टॉप-5 बैटर

वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने अब तक कुल 43 मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 9 शतक लगाए हैं और वो इस टीम के खिलाफ भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर भी हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)