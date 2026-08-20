यूपी टी20 लीग 2026 के 10वें मुकाबले में काशी रुद्रास ने कानपुर सुपरस्टार्स के खिलाफ 20 ओवर में 6 विकेट पर 167 रन बनाए और विरोधी टीम को जीत के लिए 168 का लक्ष्य दिया। काशी रुद्रास को इस स्कोर तक पहुंचाने में ओपनर बल्लेबाज साहब युवराज सिंह की बड़ी भूमिका रही, हालांकि वो इस मुकाबले में अपने शतक से सिर्फ 9 रन से चूक गए। इस मैच में टीम के स्टार बल्लेबाज करन शर्मा और और ओपनर अभिषेक गोस्वामी का बल्ला नहीं चला।

साहब युवराज सिंह ने खेली तूफानी पारी

इस मैच में कानपुर सुपरस्टार्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बैटिंग करने आई टीम काशी रुद्रास की शुरुआत काफी खराब रही और इस टीम ने अपने पहले दो विकेट सिर्फ 22 रन के स्कोर पर गंवा दिया। ओपनर अभिषेक गोस्वामी सिर्फ 7 रन के स्कोर पर आउट हुए तो वहीं तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए करन शर्मा का बल्ला खामोश रहा और उन्होंने 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर सरेंडर कर दिया। हालांकि टीम के दूसरे ओपनर साहब युवराज सिंह तो जैसे ठानकर आए थे कि उन्हें जमकर बैटिंग करनी है और ऐसा ही हुआ। इस टीम ने अपना तीसरा विकेट 36 रन पर उपेंद्र यादव के रूप में गंवा दिया जिन्होंने 3 रन बनाए।

काशी रुद्रास का चौथा विकेट भी 46 रन के स्कोर पर गिर गया और उवैस अहमद 2 रन के स्कोर पर चलते बने। एक तरफ से काशी रुद्रास के विकेट गिरते रहे और दूसरी तरफ युवराज सिंह का धमाकेदार प्रदर्शन जारी रहा। युवराज ने 56 गेंदों पर 51 रन ठोक डाले और इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 7 चौके भी लगाए जबकि उनका स्ट्राइक रेट 162.50 का रहा। युवराज सिंह की पारी के दम पर ही काशी टीम का स्कोर 167 तक पहुंच पाया। हालांकि युवराज के आउट होने के बाद शुभम चौबे ने 18 रन की पारी खेली जबकि अर्णव बालियान ने 12 गेंदों पर तेज गति से 19 रन की पारी 3 छक्के और एक चौके की मदद से खेली। कानपुर सुपरस्टार्स के लिए अजय यादव ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए।

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