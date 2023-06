SAFF Football: पाकिस्तानी टीम के भारत आने पर सस्पेंस, मॉरिशस में इस वजह से फंसी है टीम

पाकिस्तानी टीम अब भी मॉरीशस में ही है। पाकिस्तान को 21 जून को श्री कांतीरवा स्टेडियम में शाम 7.30 बजे भारत का सामना करना है, लेकिन केएसएफए के एक अधिकारी ने कहा कि पड़ोसी देश की टीम के आगमन को लेकर कोई चिंता नहीं है।

पाकिस्तान फुटबॉल टीम के सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारत आने में वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण देरी हुई है। (फ़ाइल)

पाकिस्तान की फुटबॉल टीम 21 जून से शुरू हो रहे सैफ चैंपियनशिप के लिए भारत अबतक नहीं पहुंच पाई है। टीम वीजा न मिलने के कारण मॉरिशस में फंसी हुई है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि टीम 21 जून को भारत के खिलाफ अपने पहले मैच के लिए समय पर पहुंच जाएगी। मॉरीशस में चार देशों के टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान टीम को बेंगलुरु आना था। हालांकि, वीजा कारणों के चलते टीम की रविवार सुबह भारत के लिए उनकी निर्धारित उड़ान छूट गई है। टीम अब भी मॉरीशस में ही है। पाकिस्तान को 21 जून को श्री कांतीरवा स्टेडियम में शाम 7.30 बजे भारत का सामना करना है, लेकिन केएसएफए के एक अधिकारी ने कहा कि पड़ोसी देश की टीम के आगमन को लेकर कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘ भारत का गृह मंत्रालय सप्ताहांत पर बंद रहता है और उनका आवेदन मॉरीशस में भारतीय दूतावास में है। हम अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के संपर्क में है। एआईएफएफ भारतीय दूतावास और पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ (पीएफएफ) के संपर्क में है।’’ पाकिस्तान के खिलाड़ी कबतक पहुंचेंगे भारत? केएसएफए के एक शीर्ष अधिकारी ने ‘पीटीआई’ से गोपनीयता की शर्त पर कहा, ‘‘हमें जो सूचना मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान के खिलाड़ियों के वीजा आवेदनों पर सोमवार को कोई एक्शन लिया जाएगा और वे सोमवार रात या मंगलवार की सुबह मैच के लिए समय पर बेंगलुरु पहुंच सकेंगे।’’ पीएफएफ ने देश के खेल बोर्ड पर टीम की भारत दौरे के लिए एनओसी में देरी करने का आरोप लगाया था, जबकि बोर्ड ने पलटवार करते हुए कहा था कि महासंघ ने समय पर दस्तावेज जमा नहीं किए। Also Read लियोनल मेसी ने किया साफ, नहीं खेलेंगे अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप; कहा- नहीं बदला मन सैफ टूर्नामेंट में पाकिस्तान ग्रुप ए में सैफ टूर्नामेंट में पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत के अलावा कुवैत (24 जून) और नेपाल (27 जून) का सामना करेगा। हालांकि, इस टूर्नामेंट के लिए उनकी तैयारी अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान तालिका में अंतिम स्थान पर रही। वह फोर नेशन कप में अपने तीनों मैच हार गई। मॉरीशस में आयोजित टूर्नामेंट में ईस्ट अफ्रीका का देश जिबूती चैंपियन बनकर उभरा। उन्होंने अपने तीनों मुकाबलों में जीत हासिल की।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram