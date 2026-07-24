भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से जीत मिला और इस मैच में भारत के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने अर्धशतकीय पारी खेली। वैभव टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के लिए टेस्ट और वनडे प्रारूप में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने इस उम्र में ऐसा कमाल किया था।

सचिन हैं भारत के लिए वनडे और टेस्ट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले प्लेयर

भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने 16 साल 213 दिन की उम्र में ये कमाल किया था। सचिन तेंदुलकर ने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में 59 रन की पारी खेली थी और यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वहीं वनडे प्रारूप की बात करें तो भारत की तरफ से इस प्रारूप में भी सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ही थे जिन्होंने 17 साल 225 दिन की उम्र में यह किया था। हालांकि अगर वैभव को वनडे और टेस्ट में डेब्यू का मौका मिलता है तो सचिन तेंदुलकर का यह रिकॉर्ड टूट सकता है।

भारत की तरफ से टेस्ट, वनडे और टी20आई में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज

T20I – वैभव सूर्यवंशी (15 साल 118 दिन)

TEST – सचिन तेंदुलकर (16 साल 213 दिन)

ODI – सचिन तेंदुलकर (17 साल 225 दिन)

वैभव ने तोड़ा कुशल माला का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारत के लिए 19 गेंदों पर 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेली। इसके साथ ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बैटर बने। उन्होंने नेपाल के बैटर कुशल माला का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने ये कमाल 15 साल 340 दिन की उम्र में किया था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर लुई ब्रुइस हैं जिन्होंने ये कमाल 16 साल 56 दिन की उम्र में किया था।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक

15वर्ष 118 दिन – वैभव सूर्यवंशी

15 वर्ष 340 दिन – कुशल मल्ल

16 वर्ष 056 दिन – लुई ब्रुइस

16वर्ष 076 दिन – कविन चड्ढा

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भारत की तरफ से टी20 में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए, लेकिन भारत की तरफ से टेस्ट और वनडे में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने इस उम्र में यह कमाल किया था। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)