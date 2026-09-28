सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और विराट कोहली जो किंग के नाम से मशहूर हैं। अक्सर ऐसा डिबेट छिड़ता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है? आंकड़ों में निश्चित ही सचिन आगे हैं लेकिन विराट मौजूदा समय में व्हाइट बॉल क्रिकेट के बेस्ट क्रिकेटरों में से एक हैं। विराट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में अपना 55वां वनडे शतक जड़ा और इस पारी में 59 रन तक पहुंचते ही उन्होंने 15 हजार वनडे रन भी पूरे कर लिए।
अक्सर सचिन तेंदुलकर को लेकर यह कहा जाता है कि उन्होंने जल्दी डेब्यू किया था और विराट के मुकाबले काफी ज्यादा मुकाबले भी खेले थे। सचिन ने मात्र 16 साल की उम्र में 1989 में वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट डेब्यू किया था। 2012 तक तरीबन 23 साल सचिन ने भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल खेलते हुए 463 मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया।
विराट कोहली ने 19 साल की उम्र में वनडे डेब्यू और 22 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था। विराट ने अब तक 37 साल 326 दिन (27 सितंबर 2026) तक 315 वनडे मैचों की 303 पारियों में 15080 रन बनाए हैं। वहीं सचिन ने 34 साल 66 दिन की उम्र में ही 15 हजार वनडे रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। उम्र की बात करें तो सचिन ने कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर थीं।
अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने अपनी 377 वनडे पारियों में 15 हजार वनडे रनों का आंकड़ा पार किया था, यानी विराट ने सचिन से 74 कम पारियों में यह कारनामा किया। वहीं विराट ने अभी अपने करियर के 18 साल में ही (2008 से 2026 तक) 15 हजार रन पूरे कर लिए हैं। अगर उम्र की बात करें तो सचिन और विराट के रनों में काफी अंतर है और इस मामले में अब भी सचिन ही आगे हैं।
सचिन vs विराट: समान उम्र पर अंतर्राष्ट्रीय रनों की तुलना
|उम्र
|सचिन तेंदुलकर
|विराट कोहली
|20 साल
|3,042
|159
|25 साल
|11,208
|6,681
|30 साल
|21,030
|18,665
|34 साल
|25,525
|24,350
|35 साल
|28,153
|26,209
|37 साल
|31,055
|28,498*
उम्र के हिसाब से सचिन और विराट के आंकड़ों का विश्लेषण
- 20 साल: सचिन के 20वें जन्मदिन तक उनके टेस्ट में 1,522 और ODI में 1,520 रन थे, यानी कुल 3,042 अंतरराष्ट्रीय रन। वहीं विराट के 20वें जन्मदिन तक उनके नाम 159 ODI रन थे। उनके अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के बाद शुरुआती 2008 में उन्होंने पांच ODI में 159 रन बनाए थे।
- 25 साल: सचिन के 25वें जन्मदिन तक 11,208 रन (4,552 टेस्ट + 6,656 ODI) थे। विराट के 25 साल पूरे होने से पहले उनके अंतरराष्ट्रीय रनों का आंकड़ा 6,681 था।
- 30 साल: 30वें जन्मदिन तक विराट कोहली के 18,665 और सचिन के 21,030 अंतरराष्ट्रीय रन थे। यानी यहां भी सचिन आगे ही थे।
- 34 साल: 5 नवंबर 2022 को विराट के 34वें जन्मदिन पर BCCI ने उनके 24,350 अंतरराष्ट्रीय रन बताए थे। सचिन के 34वें जन्मदिन तक उनके टेस्ट 10,668 + ODI 14,847 + T20I 10 = 25,525 रन थे। दोनों का अंतर यहां काफी कम हो गया था।
- 35 साल: विराट के 35वें जन्मदिन, 5 नवंबर 2023, पर उनके अंतरराष्ट्रीय रन 26,209 के आसपास थे। उस समय उनकी 49वीं ODI सेंचुरी के साथ कुल अंतरराष्ट्रीय रन 26 हजार से अधिक बताए गए थे। सचिन के 35वें जन्मदिन तक कुल 28,153 रन थे (11,782 टेस्ट + 16,361 ODI + 10 T20I)।
इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है: 30 साल की उम्र तक सचिन की बढ़त 2,365 रन थी, जबकि 34 साल पर यह अंतर घटकर 1,175 रन रह गया। 35 के पड़ाव पर अंतर फिर बढ़ा, क्योंकि दोनों के करियर के उस हिस्से में खेलने के अवसर और रन अलग रहे। विराट इस वक्त सिर्फ एक फॉर्मेट, वनडे क्रिकेट खेलते हैं। सचिन ने 2012 तक (तकरीबन 39 की उम्र तक) वनडे और टेस्ट दोनों फॉर्मेट खेले थे।
विराट ने सचिन से छोटे करियर में छोड़ी बड़ी छाप
सचिन तेंदुलकर बेहतर बल्लेबाज हैं या विराट कोहली, यह कहना एक सही जवाब नहीं होगा। वहीं अगर ऊपर दर्शाए गए आंकड़ों के हिसाब से उम्र की तुलना और करियर के अंतराल में कितने रन किसके थे, उस हिसाब से बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि विराट ने सचिन के मुकाबले अपने छोटे करियर में छाप ज्यादा छोड़ी है। यह हम खासतौर से वनडे क्रिकेट में कह सकते हैं। इसका उदाहरण पेश करते हैं विराट कोहली के रन चेज में सबसे ज्यादा वनडे शतक के आंकड़े।
सचिन तेंदुलकर अपने पूरे करियर में वनडे इंटरनेशनल में रन चेज करते हुए भारत के लिए 127 वनडे मैचों की जीत का हिस्सा रहे। सचिन के यह आंकड़े उनके पूरे 463 मैचों में से हैं। वहीं विराट कोहली ने अपने 315 वनडे मैचों में से ही रन चेज करते हुए 112 मुकाबले भारत के लिए जीत लिए हैं। उनके शतक भी रन चेज करते हुए वनडे में सबसे ज्यादा 30 हैं, लेकिन सचिन के नाम 17 शतक ही वनडे रन चेज में दर्ज हैं।
वनडे इंटरनेशनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक (टॉप 3 भारतीय)
- 30 शतक: विराट कोहली
- 18 शतक: रोहित शर्मा
- 17 शतक: सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के इंटरनेशनल आंकड़े (क्रिकइंफो के मुताबिक)
विराट कोहली
|फॉर्मेट
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदें
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|चौके
|छक्के
|कैच
|टेस्ट
|123
|210
|13
|9,230
|254*
|46.85
|16,608
|55.57
|30
|31
|1,027
|30
|121
|वनडे
|315
|303
|48
|15,080
|183
|59.13
|15,991
|94.30
|55
|79
|1,399
|180
|169
|टी20 अंतरराष्ट्रीय
|125
|117
|31
|4,188
|122*
|48.69
|3,056
|137.04
|1
|38
|369
|124
|54
सचिन तेंदुलकर
|फॉर्मेट
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदें
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|चौके
|छक्के
|कैच
|टेस्ट
|200
|329
|33
|15,921
|248*
|53.78
|—
|—
|51
|68
|—
|69
|115
|वनडे
|463
|452
|41
|18,426
|200*
|44.83
|21,368
|86.23
|49
|96
|2,016
|195
|140
|टी20 अंतरराष्ट्रीय
|1
|1
|0
|10
|10
|10.00
|12
|83.33
|0
|0
|2
|0
|1
क्या है सचिन बनाम विराट बहस का निष्कर्ष?
अब आंकड़ों के आधार पर दोनों खिलाड़ियों की तुलना की बात करें तो, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तुलना को सिर्फ कुल रनों या शतकों के आधार पर करना आसान नहीं है। क्योंकि दोनों ने अलग-अलग दौर, अलग-अलग परिस्थितियों और अलग-अलग करियर के अंतराल में क्रिकेट खेला है। आंकड़े बताते हैं कि लंबे करियर, कुल अंतरराष्ट्रीय रन और तीनों फॉर्मेट में निरंतरता के मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड विराट से आगे है।
सचिन ने 24 साल से ज्यादा लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में 34 हजार से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाए और 100 अंतरराष्ट्रीय शतक का आंकड़ा छुआ। दूसरी ओर, वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने कम मैचों और कम पारियों में बेहद तेज गति से रन बनाए हैं। 27 सितंबर 2026 तक वह 315 वनडे में 15,080 रन बना चुके हैं और 55 वनडे शतक उनके नाम हैं। लक्ष्य का पीछा करते हुए शतकों के मामले में भी विराट का रिकॉर्ड सचिन से आगे है—विराट के नाम 30, जबकि सचिन के नाम 17 शतक हैं।
करियर की लंबाई, कुल अंतरराष्ट्रीय रन की बात करें तो सचिन का पलड़ा भारी है। वहीं वनडे में रन बनाने की रफ्तार, कम पारियों में बड़े आंकड़े खड़े करने और लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाने के मामले में विराट की उपलब्धियां बेहद खास हैं।
सचिन के आंकड़े लंबे और असाधारण करियर की कहानी कहते हैं, जबकि विराट के आंकड़े कम समय में लगातार ऊंचे स्तर पर प्रदर्शन की कहानी बताते हैं। यही वजह है कि सचिन बनाम विराट की बहस का जवाब किसी एक आंकड़े से नहीं निकाला जा सकता। दोनों ने भारतीय क्रिकेट में अलग-अलग तरह की ऐतिहासिक छाप छोड़ी है।
कोहली नंबर 1, सचिन तेंदुलकर से आगे रोहित शर्मा; ODI में रन चेज करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 7 बल्लेबाज
वनडे इंटरनेशनल में विराट कोहली ने अपना 55वां शतक लगाया और वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 139 रन की पारी खेली। यह रन चेज में भी उनका 30वां शतक था। इस मामले में विराट कोहली नंबर 1 है। सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में रोहित शर्मा से भी पीछे हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर