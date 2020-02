Bushfire Cricket Bash Match: ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के पीड़ितों की मदद के लिए मेलबर्न (Melbourne) के जंक्शन ओवल ( Junction Oval) मैदान पर रविवार यानी 9 फरवरी 2020 को एक चैरिटी मैच खेला गया। रिकी पोंटिंग इलेवन और एडम गिलक्रिस्ट इलेवन के बीच खेले गए इस मैच में दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया। सचिन तेंदुलकर भी इस मैच का हिस्सा बने। उन्होंने पोंटिंग इलेवन के कोच की भूमिका निभाई।

उन्होने मैच में ब्रेक के दौरान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर एलिस पैरी की चुनौती पूरी की। सचिन के खिलाफ पैरी के खिलाफ एक ओवर बल्लेबाजी की। दरअसल, मैच से पहले एलिस पैरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें उन्होंने सचिन तेंदुलकर से अनुरोध करते हुए कहा था, ‘मुझे पता है कि आप यहां एक टीम को कोचिंग दे रहे हैं। बुशफायर मैच के जरिए यहां ऑस्ट्रेलिया में आपका समर्थन सराहनीय है। मेरा आपसे आग्रह है कि मैच के बीच ब्रेक के दौरान आप मेरा एक ओवर खेलें।’

सचिन तेंदुलकर ने पैरी की चुनौती स्वीकार करते हुए लिखा था, ‘कंधे की चोट के चलते डॉक्टर ने मुझे ऐसा कुछ करने से मना किया है। इसके बावजूद मैं आपका एक ओवर खेलने के लिए मैदान में उतरुंगा। उम्मीद करता हूं कि बुशफायर (जंगल की आग) से पीड़ितों के लिए काफी फंड जुटाएंगे। संभव है तुम मुझे आउट भी कर पाओ।’ रविवार को बुशफायर क्रिकेट मैच में जब पोंटिंग इलेवन की पारी खत्म हो गई। उसके बाद ब्रेक के दौरान पैरी ने सचिन को एक ओवर गेंदबाजी की।

सचिन ने पैरी के ओवर की पहली ही गेंद पर फाइन लेग पर शानदार चौका जड़ दिया। ओवर की पहली चार गेंदें पैरी और अंतिम दो गेंदें ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की एक अन्य गेंदबाज सदरलैंड ने फेंकी। सचिन ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर की चुनौती पूरी करने के लिए करीब 40 मिनट तक बल्लेबाजी की। 46 साल की उम्र में भी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करने के बाद सचिन ने कहा, ‘मैंने कल सिर्फ इसलिए अभ्यास किया था कि गेंद अब भी मुझे दिखती है या नहीं। लेकिन, गेंद अब भी मुझे दिख रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।’

“I was more nervous than she was” – Sachin Tendulkar did his bit for the #BigAppeal today, facing Aussies Ellyse Perry & Annabel Sutherland. You can still donate at https://t.co/HgP8Vhnk9s pic.twitter.com/6bLWPSJ5Lh

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 9, 2020