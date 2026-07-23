भारत की राजधानी दिल्ली में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों द्वारा नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले ने 20 जुलाई 2026 को तूल पकड़ा जब पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। अब इस मामले पर बॉलीवुड से खेल जगत तक अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और भारत के वनडे व टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने भी प्रतिक्रिया दी है।

सचिन तेंदुलकर ने छात्रों का समर्थन करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और यह भी याद दिलाया कि उनके पिता भी एक प्रोफेसर थे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का अहम योगदान होने वाला है। इसलिए सभी को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। किसी भी परीक्षा में फेल हो जाएं लेकिन नकल करना सही नहीं है।

सचिन तेंदुलकर का पूरा बयान?

सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर एक नोट पोस्ट करते हुए लिखा,”मेरे पिता भी एक प्रोफेसर थे। वे कई युवा छात्रों के मार्गदर्शक और गुरु थे। एक सबक जो उन्होंने मुझे शुरुआत में ही सिखाया था, असफल होना ठीक है, लेकिन नकल (चीटिंग) करना नहीं। कभी भी शॉर्टकट मत अपनाओ। समाज के एक बड़े और जिम्मेदार होने के नाते, कल्चर को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। जो समाज प्रयास से ज्यादा परिणामों को प्राथमिकता देता है, वह योग्यता (मेरिटोक्रेसी) की जगह शॉर्टकट को तलाशने लगता है।”

मास्टर ब्लास्टर ने आगे लिखा,”आज, जब छात्र इस बात से निराश महसूस करते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिला है, तो यह स्वाभाविक है। सामूहिक रूप से, हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि वे दोबारा कभी ऐसा महसूस न करें। युवा भारत सपनों और ऊर्जा से भरा हुआ है। वे (छात्र और युवा) हमारी सफलता का ईंधन हैं।

अंत में सचिन ने पोस्ट में लिखा,”एक समाज के रूप में, हम सभी, माता-पिता, शिक्षक, मित्र, रिश्तेदार, स्कूल और प्रशासक, की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे युवा प्रोत्साहित और ऊर्जावान रहें।”हमें एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना चाहिए जहाँ कड़ी मेहनत का सम्मान हो, ईमानदारी को बढ़ावा मिले और योग्यता की जीत हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर ऐसे समाधान ढूंढ लेंगे जो हमारे बच्चों के भविष्य को मजबूत करेंगे और उनकी महत्वाकांक्षाओं की रक्षा करेंगे।”

कप्तान शुभमन गिल ने भी कही यह बात?

भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इस मुद्दे पर इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हुए कहा,”एक युवा भारतीय के रूप में, मेरा मानना ​​है कि हमारी पीढ़ी सीखने, सपने देखने और उस भविष्य को आकार देने के हर अवसर की हकदार है, जिसकी हम सभी आकांक्षा करते हैं। मैं हर उस युवा का बेहद सम्मान करता हूं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाने में विश्वास रखता है। शिक्षा में हमारे देश के भविष्य को गढ़ने की ताकत है। मुझे उम्मीद है कि हम करुणा, आपसी सम्मान और हर छात्र के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत के भविष्य के लिए।”

अन्य क्रिकेटर्स और खेल हस्तियों ने भी दिया बयान

शिखर धवन ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा,”हमारे युवा हमारे देश का भविष्य हैं। उनके सपनों को समझना जरूरी है पर साथ ही मुश्किल वक्त में धैर्य बनाए रखना और देश की संस्थाओं और सरकार पर भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। मेरा मानना है कि हर चुनौती का समाधान धैर्य से निकलता है। भारत हमेशा आगे बढ़ा है और आगे भी बढ़ता रहेगा।”

Every student puts in years of hard work for a better future and their families make sacrifices along the way too. No paper leak should ever be allowed to take that hope.



I have full faith that our country,authorities will ensure every one of them gets a fair chance. I also hope… — Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 23, 2026

इरफान पठान ने भी अपने एक्स हैंडल पर लिखा,”हर छात्र एक बेहतर भविष्य के लिए सालों की कड़ी मेहनत करता है और इस दौरान उनके परिवार के लोग भी कई त्याग करते हैं। किसी भी पेपर लीक के कारण उनकी इस उम्मीद को टूटने नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे अपने देश और अधिकारियों पर पूरा भरोसा है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि हर एक छात्र को निष्पक्ष और समान अवसर मिले। मुझे यह भी उम्मीद है कि यह दोबारा कभी न हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। हमारे छात्र ही हमारा भविष्य हैं, उनके सपनों की रक्षा करें।”

समाज हित में अपना योगदान देने वाले

आदरणीय सोनम वांगचुक जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि वे अपना अनशन समाप्त करें। हम सभी को आपके स्वास्थ्य की चिंता है ।हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार छात्रों की हर समस्याओं को हल करने… — Babita Phogat (@BabitaPhogat) July 23, 2026

बबीता फोगाट ने लिखा,”समाज के कल्याण में अतुलनीय योगदान देने वाले आदरणीय सोनम वांगचुक जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे अपना अनशन समाप्त करें। हम सभी आपके स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार संवेदनशील है और छात्रों की हर समस्या के समाधान के लिए पूर्णतः समर्पित है। मोदी जी ने स्कूली छात्रों से लेकर देश के तमाम युवाओं के रोजगार, कौशल विकास और उज्ज्वल भविष्य के लिए अनगिनत प्रयास किए हैं। जनकल्याण और राष्ट्रहित से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान केवल संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास के माध्यम से ही संभव है।”

वैभव सूर्यवंशी नंबर 1, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा; T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अव्वल

वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक 18 गेंद पर लगाया। उन्होंने दो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। वह टी20 इंटरनेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में पहला पचासा लगाने वाले खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर को भी उन्होंने पीछे छोड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





