खेल के मैदान पर अटकलों की कोई जगह नहीं होती है। एक पल में ही पूरे मैच का रोमांच पलट जाता है। खासकर क्रिकेट के मैदान पर अक्सर ये दृश्य देखने को मिलता। इसलिए इसे अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। एक फैसला पूरे खेल के परिणाम को बदल देता है। कई बार मैदान पर कुछ ऐसे वाकये होते हैं जिनको देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। मसलन कई बार ऐसा होता है जब फैसला करना मुश्किल होता है कि आखिर बल्लेबाज आउट है या नॉटआउट है। हाल फिलहाल में तो ऐसा कई बार देखने को मिला है जब अंपायर के लिए भी ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह का एक वीडियो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने पोस्ट किया है। उन्होंने इसका जवाब अपने फैंस पर छोड़ा है कि वो ही इस बात का फैसला करें कि बल्लेबाज आउट है या नहीं।

सचिन ने अपने ट्विटर हैंडल से एख वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज को छकाते हुए स्टंप्स के ठीक ऊपर से विकेटकीपर के पास आती है। इस दौरान गेंद गिल्ली से टकराती है लेकिन उसे गिरा नहीं पाती। गिल्ली अपने स्थान से उछलकर ऑफ स्टंप के ठीक ऊपर बैठ जाती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सचिन ने लिखा है, ‘एक दोस्त ने मेरे मुझे यह वीडियो भेजा। यह बहुत ही असाधारण है। आप देखिए और बताइए की अगर अंपायर होते तो क्या फैसला देते।

A friend shared this video with me.

Found it very unusual!

What would your decision be if you were the umpire? pic.twitter.com/tJCtykEDL9

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 24, 2019