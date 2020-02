नेपाल के कुशल मल्ला ने शनिवार यानी 8 फरवरी 2020 को इतिहास रच दिया। उन्होंने आईसीसीस क्रिकेट विश्व कप लीग टू (ICC Cricket World Cup League Two) 2019-22 में अमेरिका के खिलाफ मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन किया। कीर्तिपुर के त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान पर खेले गए इस मैच में कुशल ने पहले 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 51 गेंद पर 50 रन बनाए। बाद में 10 ओवर में 30 रन देकर एक विकेट भी लिया। कुशल के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास रही, क्योंकि यह उनका डेब्यू मैच भी था।

कुशल मल्ला ने जब अर्धशतक लगाया तब उनकी उम्र 15 साल 340 दिन थी। ऐसा कर वे अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। उन्होंने हमवतन रोहित पॉडेल (Rohit Paudel) का रिकॉर्ड तोड़ा। पॉडेल ने 2019 में यूएई (UAE) के खिलाफ अर्धशतक जड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तब पॉडेल की उम्र 16 साल 146 दिन थी।

कुशल मल्ला ने सिर्फ रोहित पॉडेल ही नहीं, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को भी पीछे छोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने 17 साल की उम्र में अर्धशतक लगाया था। शाहिद अफरीदी ने जब अपना पहला वनडे अर्धशतक जड़ा था तब उनकी सिर्फ 16 साल 217 दिन थी। यही नहीं, मल्ला के इस कुशल प्रदर्शन की मदद से नेपाल ने अमेरिका को 36 रनों से हरा भी दिया। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल की यह पहली जीत है।



वहीं, इस मैच की बात करें तो अमेरिका ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। उसने नेपाल की टीम 49.2 ओवर में 192 रन पर समेट दिया। हालांकि, करन केसी की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर नेपाल ने अमेरिका को 44.1 ओवर में 155 रन पर ही ऑलआउट कर दिया। करन केसी ने 7.1 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट झटके।

Thug Life Kushal Malla.

“Why didn’t you raise your bat after reaching fifty?”

“Coz the team had only 130 runs. And I was thinking about century.” -Kushal

Remember when I tweeted these kids are fearless coz they don’t get bogged down by old school approach. Not yet. #NEPvUSA pic.twitter.com/ULzHLcHdzr

