दुनिया के महान बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर को स्कूली दिनों में क्रिकेट सिखाने वाले कोच रमाकांत आचरेकर का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। कोच आचरेकर के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि, आचरेकर सर की मौजूदगी से स्‍वर्ग में क्रिकेट होगा समृद्ध।

Sachin Tendulkar: Cricket in heaven will be enriched with the presence of Achrekar sir. Like many of his students, I learnt my ABCD of cricket under Sir’s guidance. His contribution to my life cannot be captured in words. He built the foundation that I stand on. https://t.co/hti7tUl5Qp

