इन दिनों देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के विभीषिका में हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। केंद्र और राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तो जुटी हुई हैं, लेकिन अभी बाढ़ का कहर जारी है। ऐसे में कई हस्तियों ने अपने स्तर पर भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। इनमें भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। तेंदुलकर ने अपने स्तर पर जो मदद करनी थी, वह तो की ही है, उन्होंने देश की बाकी जनता से भी बाढ़ पीड़ितों की अपील की है।

The recent floods across India have been catastrophic.

As the waters start to recede, there is a lot of help required in the flood affected states.

I’ve tried to do my bit to help, through the PM Relief Fund (https://t.co/CuV9F3YcqC) & request all of you to help & support. pic.twitter.com/YU7LKXXldA

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 13, 2019