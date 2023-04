सचिन तेंदुलकर ने उठाया वनडे क्रिकेट में बैट और बॉल के बीच असंतुलन का मुद्दा, इस बात को लेकर की मीडिया की तारीफ

Sachin Tendulkar Interact To Media Before His 50th Birthday: सचिन तेंदुलकर ने कहा कि गेंदबाजों को कुछ लाभ दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मौजूदा नियम इसे बल्लेबाजों का खेल बनाते हैं।

सचिन तेंदुलकर ने 21 अप्रैल 2023 को ट्विटर पर अपनी यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अब यह मेरा ब्लू टिक वेरिफिकेशन है!

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram