किंग्स इलेवन पंजाब के ओपनर मनदीप सिंह और कोलकाता नाइटराइडर्स के धाकड़ बल्लेबाज नितीश राणा की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। इसमें क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा समेत बहुत से दिग्गज भी शामिल हैं। किंग्स इलेवन पंजाब ने भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शनिवार रात मिली रोमांचक जीत को मनदीप सिंह के पिता हरदेव सिंह को समर्पित किया है।

मनदीप सिंह के पिता हरदेव सिंह का गुरुवार को देहांत हो गया था। हालांकि, बड़े भाई हरविंदर सिंह ने मनदीप को यह बात तब नहीं बताई। शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच से कुछ घंटे पहले मनदीप को पिता के न रहने की जानकारी मिली। ऐसे में उनके लिए यह तय करना था बड़ा कठिन फैसला था कि वह मैच खेलें या नहीं, लेकिन इस जांबाज ने मैदान पर उतरकर अपनी टीम के लिए लड़ने का निर्णय लिया। सोशल मीडिया पर जैसे ही खबर फैली लोग मनदीप सिंह की हिम्मत और जज्बे की तारीफ करने लगे।

मनदीप सिंह ने पिता का अंतिम संस्कार वीडियो कॉल के जरिए देखा। मनदीप के बड़े भाई हरविंदर सिंह जालंधर के कोहालां में वेटनरी डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया, पिता का बीते दिनों फोर्टिस में दिल का ऑपरेशन किया गया था। उसके बाद से वह वेंटिलेटर पर थे। गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ी और उनका देहांत हो गया। पिता का सपना मनदीप को एक बेहतरीन क्रिकेटर के रूप में देखने का था। मनदीप को इसलिए उस समय जानकारी नहीं दी कि कहीं वह धैर्य न खो बैठे।

Loss of a loved one hurts, but what’s more heartbreaking is when one doesn’t get to say a final goodbye. Praying for @mandeeps12, @NitishRana_27 and their families to heal from this tragedy. Hats off for turning up today. Well played. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 24, 2020

Brave of Mandeep to turn up for the game tonight. Lost his father….yet he’s here putting up a brave face. Strength to you and family. Deepest condolences. #IPL2020 — Aakash Chopra (@cricketaakash) October 24, 2020

Sent in to open the innings, @NitishRana_27 responds with a fine and dedicates it to his father in law, who passed away yesterday.#Dream11IPL pic.twitter.com/1LUINkpqpe — IndianPremierLeague (@IPL) October 24, 2020

वहीं शनिवार को हुए पहले मैच में नितीश राणा ने मैच के दौरान दिवंगत ससुर सुरेंद्र मारवाह को इमोशनल ट्रिब्यूट दिया। सुरेंद्र मारवाह का कैंसर के कारण देहांत हो गया था। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में नितीश राणा ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। राणा ने अपनी फिफ्टी पूरी करने के बाद एक जर्सी निकाल कर सबको दिखाई। उस जर्सी पर उनके ससुर का नाम (सुरेंद्र) लिखा था। इस मौके पर कोलकाता की पूरी टीम ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। कमेंट्री कर रहे जतिन सप्रू ने बताया कि राणा ने अपने दिवंगत ससुर सुरेंद्र मारवाह को शृद्धांजलि देने के लिए ऐसा किया है।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो