IAF Strike: सचिन तेंदुलकर ने कहा- हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी मत समझना

Indian Air Force Aerial Strike: पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को पाकिस्तान के ऊपर जबर्दस्त हमला किया है। भारतीय वायुसेना के एक सूत्र के मुताबिक मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के एक समूह ने पाकिस्‍तान में घुसकर बड़े आतंकी कैंप को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इसमें जैश-ए-मोहम्‍मद का कंट्रोल रूम भी ध्वस्‍त हो गया है। इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकवादी, प्रशिक्षक, शीर्ष कमांडर और जिहादी मारे गए। इस हमले के बाद हर कोई भारतीय वायुसेना की तारीफ कर रहा है। ऐसे में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कैसे पीछे रह सकते हैं। सचिन ने ट्वीट कर वायुसेना सेना को सलाम किया है और कहा ‘हमारी अच्छाई हमारी कमजोरी नहीं है।’

Our niceness should never be comprehended as our weakness.

I salute the IAF, Jai Hind

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 26, 2019