टीम इंडिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भले ही संन्यास ले लिया हो लेकिन आज भी लोग उनकी बल्लेबाजी के कायल हैं। घातक गेंदबाजों और मुश्किल पिचों पर सचिन तेंदुलकर को आपने कई बार बल्लेबाजी करते हुए देखी होगी लेकिन क्या आपको पता है कि लिटिल मास्टर पानी में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तेंदुलकर पानी से भरी पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सचिन ये प्रैक्टिस टेनिस गेंद से कर रहे हैं जिसमें गेंद पिच पर पड़कर काफी तेजी से आ रही है। लेकिन सचिन तेंदुलकर इतनी मुश्किल पिच पर भी गेंद का अंदाजा लगाते हुए बेहतरीन शॉट्स खेल रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि- खेल के लिए प्यार और जुनून आपको प्रैक्टिस करने के नए तरीके खोजने में मदद करता है और सबसे ज्यादा आपको इसमें मजा आता है।

Love and passion for the game always helps you find new ways to practice, and above all to enjoy what you do.#FlashbackFriday pic.twitter.com/7UHH13fe0Q

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 27, 2019