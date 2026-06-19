इंग्लैंड के लिए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों को मिलकर 847 विकेट लेने वाले पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपनी पसंदीदा ऑल-टाइम टेस्ट प्लेइंग 11 का चयन किया। उन्होंने अपनी इस टीम में उन खिलाड़ियों को जगह दी जिनके खिलाफ वो खेले थे। टेस्ट क्रिकेट में 604 विकेट लेने वाले ब्रॉड ने अपनी टीम में सचिन तेंदुलकर को जगह नहीं देकर सबको हैरान कर दिया। ब्रॉड ने टेस्ट में सचिन के खिलाफ खेला था। वहीं इस प्लेइंग इलेवन में उन्होंने सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को जगह दी।

ब्रॉड ने सचिन को टेस्ट टीम में नहीं दी जगह

विजडन ने स्टुअर्ट ब्रॉड से अपनी ऑल-टाइम टेस्ट प्लेइंग 11 का चयन करने को कहा। इसके बाद ब्रॉड ने अपनी टीम में साउथ अफ्रीका के दिग्गज बैटर ग्रीम स्मिथ और श्रीलंका के कुमार संगकारा को ओपनर के रूप में चुना। संकगारा इस टीम के विकेटकीपर भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग को ब्रॉड ने तीसरे नंबर पर रखा गया जबकि विराट कोहली इस टीम में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय रहे और उन्हें बैटिंग क्रम में चौथे नंबर पर रखा गया।

ब्रॉड ने माना कि मिडिल ऑर्डर को लेकर उन्हें काफी सोचना पड़ा और आखिरकार उन्होंने पांचवें और छठे नंबर के लिए स्टीवन स्मिथ और जैक कैलिस को चुना। कैलिस इस टीम में एकमात्रऑल-राउंडर रहे तो वहीं एबी डिविलियर्स को सातवें नंबर पर रखा गया जिससे बल्लेबाजी में आक्रामकता और विकेटकीपिंग के लिए एक अतिरिक्त विकल्प भी मिल गया।

ब्रॉड ने अपनी बॉलिंग लाइन-अप चुनने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तेज गेंदबाजी यूनिट की कमान खतरनाक बाएं हाथ के गेंदबाज मिचेल जॉनसन और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन के हाथों में दिया। इसके साथ ही उन्होंने मिचेल स्टार्क को भी टीम में जगह दी जबकि स्पिनर के तौर पर मुथैया मुरलीधरन का चयन किया।

स्टुअर्ट ब्रॉड की ऑल-टाइम टेस्ट प्लेइंग 11

ग्रीम स्मिथ, कुमार संगकारा (विकेटकीपर), रिकी पोंटिंग, विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, जैक कैलिस, एबी डिविलियर्स, मिचेल जॉनसन, डेल स्टेन, मुथैया मुरलीधरन, मिचेल स्टार्क।

इशान ने की सचिन की बराबरी, कोहली नंबर 1; भारत के लिए वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-12 बल्लेबाज

इशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शतक लगाया और भारत की तरफ से वनडे में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली। भारत की तरफ से वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर दर्ज है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)