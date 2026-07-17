वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वक्त अकेले सचिन तेंदुलकर का दबदबा था। अब विराट कोहली को मॉडर्न मास्टर के नाम से जाना जाता है। वनडे क्रिकेट में अब जो रिकॉर्ड सामने आते हैं उसमें विराट कोहली भी सचिन तेंदुलकर के आसपास ही पहुंचने लगे हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड है वनडे इंटरेशनल में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस के स्कोर का। इस लिस्ट में सचिन टॉप पर हैं तो विराट दूसरे स्थान पर हैं।

विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को दूसरे वनडे में 65 रन बनाए थे और अपना 78वां वनडे अर्धशतक जड़ा था। यह उनका 132वां फिफ्टी प्लस स्कोर भी था। जबकि 145 फिफ्टी प्लस स्कोर के साथ सचिन तेंदुलकर लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं और टॉप 10 में शामिल हैं।

टॉप 10 की इस लिस्ट में 5 भारतीय शामिल

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने के मामले में अगर दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें पांच भारतीय शामिल हैं। सचिन और विराट पहले व दूसरे स्थान पर हैं। रोहित शर्मा इस लिस्ट में 8वें नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा दिग्गज सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं।

ODI में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले शीर्ष 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें SR 100s 50s 50+ स्कोर 0s 4s 6s सचिन तेंदुलकर (भारत) 463 452 41 18,426 200* 44.83 21,368 86.23 49 96 145 20 2,016 195 विराट कोहली (भारत) 313 301 47 14,867 183 58.53 15,843 93.83 54 78 132 18 1,385 168 कुमार संगकारा (श्रीलंका) 404 380 41 14,234 169 41.98 18,048 78.86 25 93 118 15 1,385 88 रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) 375 365 39 13,704 164 42.03 17,046 80.39 30 82 112 20 1,231 162 जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) 328 314 53 11,579 139 44.36 15,885 72.89 17 86 103 17 911 137 महेला जयवर्धने (श्रीलंका) 448 418 39 12,650 144 33.37 16,020 78.96 19 77 96 28 1,119 76 सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) 445 433 18 13,430 189 32.36 14,725 91.20 28 68 96 34 1,500 270 रोहित शर्मा (भारत) 287 279 37 11,757 264 48.58 12,674 92.76 33 62 95 16 1,109 364 राहुल द्रविड़ (भारत) 344 318 40 10,889 153 39.16 15,285 71.23 12 83 95 13 950 42 सौरव गांगुली (भारत) 311 300 23 11,363 183 41.02 15,416 73.70 22 72 94 16 1,122 190

वनडे में 3 दोहरे शतक, सबसे ज्यादा छक्के: रोहित शर्मा के वे 5 रिकॉर्ड जिनका टूटना लगता है नामुमकिन

रोहित शर्मा ने अपने करियर में पांच ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिनका टूटना अब नामुमकिन सा लगता है। रोहित के नाम वनडे में सबसे ज्यादा दोहरे शतक और सबसे ज्यादा छक्के समेत कई ऐस रिकॉर्ड दर्ज हैं। इस खबर में हिटमैन के ऐसे ही पांच अटूट रिकॉर्ड की जानकारी दी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर









