वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वक्त अकेले सचिन तेंदुलकर का दबदबा था। अब विराट कोहली को मॉडर्न मास्टर के नाम से जाना जाता है। वनडे क्रिकेट में अब जो रिकॉर्ड सामने आते हैं उसमें विराट कोहली भी सचिन तेंदुलकर के आसपास ही पहुंचने लगे हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड है वनडे इंटरेशनल में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस के स्कोर का। इस लिस्ट में सचिन टॉप पर हैं तो विराट दूसरे स्थान पर हैं।
विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को दूसरे वनडे में 65 रन बनाए थे और अपना 78वां वनडे अर्धशतक जड़ा था। यह उनका 132वां फिफ्टी प्लस स्कोर भी था। जबकि 145 फिफ्टी प्लस स्कोर के साथ सचिन तेंदुलकर लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं और टॉप 10 में शामिल हैं।
टॉप 10 की इस लिस्ट में 5 भारतीय शामिल
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने के मामले में अगर दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें पांच भारतीय शामिल हैं। सचिन और विराट पहले व दूसरे स्थान पर हैं। रोहित शर्मा इस लिस्ट में 8वें नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा दिग्गज सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं।
ODI में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले शीर्ष 10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदें
|SR
|100s
|50s
|50+ स्कोर
|0s
|4s
|6s
|सचिन तेंदुलकर (भारत)
|463
|452
|41
|18,426
|200*
|44.83
|21,368
|86.23
|49
|96
|145
|20
|2,016
|195
|विराट कोहली (भारत)
|313
|301
|47
|14,867
|183
|58.53
|15,843
|93.83
|54
|78
|132
|18
|1,385
|168
|कुमार संगकारा (श्रीलंका)
|404
|380
|41
|14,234
|169
|41.98
|18,048
|78.86
|25
|93
|118
|15
|1,385
|88
|रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
|375
|365
|39
|13,704
|164
|42.03
|17,046
|80.39
|30
|82
|112
|20
|1,231
|162
|जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
|328
|314
|53
|11,579
|139
|44.36
|15,885
|72.89
|17
|86
|103
|17
|911
|137
|महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
|448
|418
|39
|12,650
|144
|33.37
|16,020
|78.96
|19
|77
|96
|28
|1,119
|76
|सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
|445
|433
|18
|13,430
|189
|32.36
|14,725
|91.20
|28
|68
|96
|34
|1,500
|270
|रोहित शर्मा (भारत)
|287
|279
|37
|11,757
|264
|48.58
|12,674
|92.76
|33
|62
|95
|16
|1,109
|364
|राहुल द्रविड़ (भारत)
|344
|318
|40
|10,889
|153
|39.16
|15,285
|71.23
|12
|83
|95
|13
|950
|42
|सौरव गांगुली (भारत)
|311
|300
|23
|11,363
|183
|41.02
|15,416
|73.70
|22
|72
|94
|16
|1,122
|190
वनडे में 3 दोहरे शतक, सबसे ज्यादा छक्के: रोहित शर्मा के वे 5 रिकॉर्ड जिनका टूटना लगता है नामुमकिन
रोहित शर्मा ने अपने करियर में पांच ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिनका टूटना अब नामुमकिन सा लगता है। रोहित के नाम वनडे में सबसे ज्यादा दोहरे शतक और सबसे ज्यादा छक्के समेत कई ऐस रिकॉर्ड दर्ज हैं। इस खबर में हिटमैन के ऐसे ही पांच अटूट रिकॉर्ड की जानकारी दी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर