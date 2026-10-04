क्रिकेट के भगवान नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में 463 मुकाबले खेले थे तब उन्होंने सबसे ज्यादा 15 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता था। अब शुभमन गिल सिर्फ 70 वनडे मुकाबले खेलकर ही सात बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीत चुके हैं। वह वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाे भारतीयों की लिस्ट में तीसरे पर आ गए।

इस लिस्ट में विराट कोहली 317 मैच खेलकर 12 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतते हुए दूसरे पर हैं। वहीं शुभमन गिल ने एमएस धोनी, युवराज सिंह और सौरव गांगुली की बराबरी की है। इन सभी भारतीय दिग्गजों ने शुभमन से कहीं ज्यादा वनडे मुकाबले खेले थे तब 7 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता था।

युवराज सिंह ने अपने वनडे करियर में 304, सौरव गांगुली ने 311 और एमएस धोनी ने 350 मैच खेलकर 7 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता, तो गिल ने सिर्फ 70 वनडे खेलकर ही उनकी बराबरी कर ली। जबकि शुभमन गिल ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (6 प्लेयर ऑफ द सीरीज) को पीछे छोड़ा। इस लिस्ट में 10वें स्थान पर दिग्गज सुनील गावस्कर का नाम है।

एक और खास बात है कि सचिन तेंदुलकर ने 108 वनडे सीरीज और विराट ने अब तक 79 वनडे सीरीज खेली हैं। वहीं गिल ने 22 वनडे सीरीज खेलकर ही 7 बार यह पुरस्कार जीत लिया है। वहीं धोनी ने 80, गांगुली ने 75 और युवराज ने 71 वनडे सीरीज खेलने के बाद यह अवॉर्ड 7-7 बार जीता था। यानी गिल तीनों से बहुत आगे हैं।

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीतने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ी करियर की अवधि कुल मैच कितनी ODI सीरीज खेलीं कितने प्लेयर ऑफ द सीरीज जीते सचिन तेंदुलकर 1989-2012 463 108 15 विराट कोहली 2008-2026* 317 79 12 शुभमन गिल 2019-2026* 70 22 7 युवराज सिंह 2000-2017 304 71 7 सौरव गांगुली 1992-2007 311 75 7 एमएस धोनी 2004-2019 350 80 7 रोहित शर्मा 2007-2026* 291 79 6 रवि शास्त्री 1981-1992 150 41 4 नवजोत सिंह सिद्धू 1987-1998 136 42 4 सुनील गावस्कर 1974-1987 108 30 3

शुभमन-कुलदीप नंबर 1, रोहित शर्मा चौथे पर, विराट कोहली बाहर; भारत-वेस्टइंडीज तीसरे वनडे के बाद टॉप 5 बैटर-बॉलर

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम की। इस सीरीज के बाद शुभमन गिल नंबर 1 बल्लेबाज बने तो कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा विकेट झटके। वहीं रोहित शर्मा लिस्ट में नंबर 4 पर रहे तो विराट कोहली टॉप 5 से बाहर रहे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





