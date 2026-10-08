भारतीय वनडे क्रिकेट टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में हाल ही में 3 मैचों की वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-1 से हराया था और अब टीम इंडिया क्रिकेट के 50-50 प्रारूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक्शन में नजर आएगी। न्यूजीलैंड की धरती पर भारत को कीवी टीम के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा लेना है जिसकी शुरुआत 4 नवंबर से होगी और आखिरी मैच इस वनडे सीरीज का 15 नवंबर को खेला जाएगा।

वनडे में बतौर ओपनर सचिन के नाम है सबसे ज्यादा चौका

भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस वनडे सीरीज से पहले अगर बात वनडे प्रारूप में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर मौजूद हैं। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान रोहित शर्मा ने वनडे प्रारूप में अपने 1000 चौके पूरे कर लिए थे और भारत की तरफ से 1000 चौके वनडे में पूरे करने वाले छठे बैटर बन गए थे।

वनडे प्रारूप में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर 1776 चौकों के साथ पहले नंबर पर हैं जबकि दूसरे स्थान पर 1443 चौकों के साथ सनत जयसूर्या मौजूद हैं तो वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर एडम गिलक्रिस्ट हैं जिन्होंने कुल 1134 चौके लगाए थे जबकि क्रिस गेल चौथे स्थान पर 1098 चौकों के साथ मौजूद हैं। इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग 1039 चौकों के साथ 5वें जबकि रोहित शर्मा 1008 चौकों के साथ छठे स्थान पर मौजूद हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिनमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

वनडे प्रारूप में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले दुनिया के टॉप-15 बैटर

सचिन तेंदुलकर – 1776 चौके

सनत जयसूर्या – 1443 चौके

एडम गिलक्रिस्ट – 1134 चौके

क्रिस गेल- 1098 चौके

वीरेंद्र सहवाग – 1039 चौके

रोहित शर्मा – 1008 चौके

सौरव गांगुली – 935 चौके

तमीम इकबाल – 925 चौके

तिलकरत्ने दिलशान – 878 चौके

सईद अनवर – 866 चौके

शिखर धवन- 842 चौके

हाशिम अमला- 819 चौके

क्विंटन डिकॉक- 795 चौके

ग्रीम स्मिथ – 787 चौके

डेसमंड हेन्स – 768 चौके

श्रेयस अय्यर की टॉप-5 में एंट्री, रोहित शर्मा नंबर 1; T20I में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले शीर्ष पांच भारतीय कप्तान

श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 102 रन की पारी खेली और वो बतौर भारतीय कप्तान टी20आई में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)