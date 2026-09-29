वनडे इंटरनेशनल में अगर सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात होती है तो रोहित शर्मा नंबर 1 पर हैं। वहीं सबसे ज्यादा वनडे चौके के मामले में महान सचिन तेंदुलकर टॉप पर काबिज हैं। विराट कोहली दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में सिक्सर किंग रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली भी मौजूद हैं।
दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में पांच भारतीय मौजूद हैं। सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा 2016 चौके लगाते हुए वनडे क्रिकेट में टॉप पर हैं। वहीं श्रीलंकाई दिग्गज सनथ जयसूर्या 1500 चौके लगाते हुए दूसरे और विराट कोहली अब तक 1399 चौके लगाते हुए तीसरे स्थान पर काबिज हैं।
रोहित शर्मा के निशाने पर क्रिस गेल-वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड
वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में क्रिस गेल से ऊपर 7वें स्थान पर हैं। सहवाग ने अपने वनडे करियर में 1132 चौके लगाए थे। क्रिस गेल के नाम वनडे इंटरनेशनल में 1128 चौके दर्ज हैं। वह अब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वहीं 9वें स्थान पर मौजूद रोहित शर्मा के नाम भी 1128 चौके दर्ज हैं।
अगर रोहित वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 1 चौका लगाते हैं तो गेल को पीछे छोड़ देंगे। वहीं अगर उन्होंने 5 चौके लगाए तो सहवाग से भी आगे निकल जाएंगे। वहीं 10वें स्थान पर सौरव गांगुली 1122 चौके लगाकर मौजूद हैं।
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदें
|स्ट्राइक रेट
|100s
|50s
|0s
|4s
|6s
|सचिन तेंदुलकर (भारत)
|463
|452
|41
|18,426
|200*
|44.83
|21,368
|86.23
|49
|96
|20
|2016
|195
|सनथ जयसूर्या (एशिया/श्रीलंका)
|445
|433
|18
|13,430
|189
|32.36
|14,725
|91.2
|28
|68
|34
|1500
|270
|विराट कोहली (भारत)
|315
|303
|48
|15,080
|183
|59.13
|15,991
|94.3
|55
|79
|18
|1399
|180
|कुमार संगकारा (एशिया/आईसीसी/श्रीलंका)
|404
|380
|41
|14,234
|169
|41.98
|18,048
|78.86
|25
|93
|15
|1385
|88
|रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया/आईसीसी)
|375
|365
|39
|13,704
|164
|42.03
|17,046
|80.39
|30
|82
|20
|1231
|162
|एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका/आईसीसी)
|287
|279
|11
|9,619
|172
|35.89
|9,922
|96.94
|16
|55
|19
|1162
|149
|वीरेंद्र सहवाग (एशिया/आईसीसी/भारत)
|251
|245
|9
|8,273
|219
|35.05
|7,929
|104.33
|15
|38
|14
|1132
|136
|क्रिस गेल (आईसीसी/वेस्टइंडीज)
|301
|294
|17
|10,480
|215
|37.83
|12,019
|87.19
|25
|54
|25
|1128
|331
|रोहित शर्मा (भारत)
|289
|281
|37
|11,927
|264
|48.88
|12,819
|93.04
|34
|62
|16
|1128
|372
|सौरव गांगुली (एशिया/भारत)
|311
|300
|23
|11,363
|183
|41.02
|15,416
|73.7
|22
|72
|16
|1122
|190
रोहित शर्मा नंबर 1, कोहली के निशाने पर सचिन-गांगुली का रिकॉर्ड; ODI में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 भारतीय
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा छक्के दर्ज हैं। जबकि विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 छक्के एक पारी में लगाने के बाद सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ने के करीब आ गए हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर