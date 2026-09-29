वनडे इंटरनेशनल में अगर सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात होती है तो रोहित शर्मा नंबर 1 पर हैं। वहीं सबसे ज्यादा वनडे चौके के मामले में महान सचिन तेंदुलकर टॉप पर काबिज हैं। विराट कोहली दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में सिक्सर किंग रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली भी मौजूद हैं।

दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में पांच भारतीय मौजूद हैं। सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा 2016 चौके लगाते हुए वनडे क्रिकेट में टॉप पर हैं। वहीं श्रीलंकाई दिग्गज सनथ जयसूर्या 1500 चौके लगाते हुए दूसरे और विराट कोहली अब तक 1399 चौके लगाते हुए तीसरे स्थान पर काबिज हैं।

रोहित शर्मा के निशाने पर क्रिस गेल-वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में क्रिस गेल से ऊपर 7वें स्थान पर हैं। सहवाग ने अपने वनडे करियर में 1132 चौके लगाए थे। क्रिस गेल के नाम वनडे इंटरनेशनल में 1128 चौके दर्ज हैं। वह अब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वहीं 9वें स्थान पर मौजूद रोहित शर्मा के नाम भी 1128 चौके दर्ज हैं।

अगर रोहित वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 1 चौका लगाते हैं तो गेल को पीछे छोड़ देंगे। वहीं अगर उन्होंने 5 चौके लगाए तो सहवाग से भी आगे निकल जाएंगे। वहीं 10वें स्थान पर सौरव गांगुली 1122 चौके लगाकर मौजूद हैं।

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें स्ट्राइक रेट 100s 50s 0s 4s 6s सचिन तेंदुलकर (भारत) 463 452 41 18,426 200* 44.83 21,368 86.23 49 96 20 2016 195 सनथ जयसूर्या (एशिया/श्रीलंका) 445 433 18 13,430 189 32.36 14,725 91.2 28 68 34 1500 270 विराट कोहली (भारत) 315 303 48 15,080 183 59.13 15,991 94.3 55 79 18 1399 180 कुमार संगकारा (एशिया/आईसीसी/श्रीलंका) 404 380 41 14,234 169 41.98 18,048 78.86 25 93 15 1385 88 रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया/आईसीसी) 375 365 39 13,704 164 42.03 17,046 80.39 30 82 20 1231 162 एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका/आईसीसी) 287 279 11 9,619 172 35.89 9,922 96.94 16 55 19 1162 149 वीरेंद्र सहवाग (एशिया/आईसीसी/भारत) 251 245 9 8,273 219 35.05 7,929 104.33 15 38 14 1132 136 क्रिस गेल (आईसीसी/वेस्टइंडीज) 301 294 17 10,480 215 37.83 12,019 87.19 25 54 25 1128 331 रोहित शर्मा (भारत) 289 281 37 11,927 264 48.88 12,819 93.04 34 62 16 1128 372 सौरव गांगुली (एशिया/भारत) 311 300 23 11,363 183 41.02 15,416 73.7 22 72 16 1122 190

रोहित शर्मा नंबर 1, कोहली के निशाने पर सचिन-गांगुली का रिकॉर्ड; ODI में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 भारतीय

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा छक्के दर्ज हैं। जबकि विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 छक्के एक पारी में लगाने के बाद सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ने के करीब आ गए हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





