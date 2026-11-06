भारतीय टीम के स्टार बैटर व पूर्व कप्तान विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी और टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। कोहली ने उस मुकाबले में 51 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली थी और इंटरनेशनल क्रिकेट में ये उनका 235वां 50 प्लस स्कोर था। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस स्कोर बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर मौजूद हैं।

सचिन तेंदुलकर टॉप पर, कोहली हैं पोंटिंग के आगे

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस स्कोर बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने करियर के दौरान 264 बार 50 प्लस की पारी खेली थी। इस लिस्ट में विराट कोहली दूसरे स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 235 बार 50 से ज्यादा रन की पारी खेलने का कमाल किया है। वहीं रिकी पोंटिंग विराट कोहली से ठीक पीछे हैं जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान कुल 217 बार 50 प्लस की पारी खेली थी।

इस लिस्ट में श्रीलंका पूर्व स्टार बैटर कुमार संगकारा भी मौजूद हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 216 बार 50 प्लस की पारी खेलने का कमाल किया था जबकि जैक कैलिस ने 211 बार ऐसा किया था। इस लिस्ट में राहुल द्रविड़ भी मौजूद हैं जो छठे स्थान पर हैं और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 194 बार 50 प्लस की पारी खेलने का कमाल किया था तो वहीं महेला जयवर्धने ने ऐसा 190 बार किया था और वो लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर यानी 8वें स्थान पर जो रूट हैं जिन्होंने ऐसा कुल 184 बार किया है।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस की पारी खेलने वाले टॉप-8 बल्लेबाज

264 – सचिन तेंदुलकर

235 – विराट कोहली

217 – रिकी पोंटिंग

216 – कुमार संगकारा

211 – जैक कैलिस

194 – राहुल द्रविड़

190 – महेला जयवर्धने

184 – जो रूट

रोहित शर्मा नंबर 1, शुभमन गिल से आगे इशान किशन; एक वनडे मैच में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 बैटर

रोहित शर्मा किसी एक वनडे मैच में बाउंड्री यानी सिर्फ चौकों और छक्कों के जरिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। रोहित का ये रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)