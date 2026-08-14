भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी, लेकिन इस टेस्ट सीरीज से पहले बात अगर टेस्ट प्रारूप की पहली पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की हो तो उसमें सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर हैं। सचिन वैसे टेस्ट प्रारूप में सबसे ज्यादा शतक और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं साथ ही वो टेस्ट प्रारूप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले बैटर भी हैं।

सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर

सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में कुल 15,921 रन बनाए थे और इसमें से उन्होंने 5608 रन पहली पारी में बनाए थे। सचिन टेस्ट प्रारूप में पहली पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों में पहले स्थान पर हैं और इन मैचों में उनका औसत 66 का रहा था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने पहली पारी में टेस्ट में कुल 5403 रन बनाए थे और उनका औसत इस दौरान 61 का रहा था।

टेस्ट की पहली पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ है जिन्होंने कुल 5354 रन बनाए थे और उनका औसत 81 का रहा था जबकि स्टीव वॉ 4855 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं और उनका औसत 62 का रहा था। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की पहली पारी में 52 की औसत से कुल 4322 रन बनाए हैं जबकि जैक कैलिस 4317 रन के साथ छठे स्थान पर हैं। वहीं राहुल द्रविड़ ने पहली पारी में टेस्ट में कुल 4121 रन बनाए और उनका भी औसत 57 का रहा था।

टेस्ट की पहली पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज (औसत)

◎ 5608 रन: सचिन तेंदुलकर (66)

◎ 5403 रन: रिकी पोंटिंग (61)

◎ 5354 रन: स्टीव स्मिथ (81)

◎ 4855 रन: स्टीव वॉ (62)

◎ 4322 रन: जो रूट (52)

◎ 4317 रन: जैक कैलिस (57)

◎ 4121 रन: राहुल द्रविड़ (57)

सचिन के 203 रन, रैना का डेब्यू टेस्ट शतक, सहवाग के 99 रन, फिर भी नहीं जीता था भारत; श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने बनाए थे 707 रन

श्रीलंका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने जिस टेस्ट मैच में 203 रन की पारी खेली थी और सुरेश रैना ने भी शतक लगाया था उस मुकाबले में भारत को जीत नहीं मिली थी। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग 99 रन पर आउट हो गए थे और अपने शतक से सिर्फ एक रन से चूक गए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)