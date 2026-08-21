भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह मुकाबला सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में होगा। भारत के मौजूदा स्क्वाड में से सिर्फ दो खिलाड़ी केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ही ऐसे हैं, जिन्होंने पहले यहां टेस्ट मैच खेला है। अगर इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर लिस्ट में नंबर 1 पर हैं।
वहीं भारत के मौजूदा स्क्वाड में से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो इस लिस्ट के टॉप 10 में हो। सचिन तेंदुलकर ने कोलंबो के इस मैदान पर भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने यहां 9 पारियों में 698 रन बनाए हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जिनके नाम कोलंबो के सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब में 4 मैच खेलते हुए 8 पारियों में 384 रन दर्ज हैं।
जबकि भारत के मौजूदा स्क्वाड के दो खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और केएल राहुल टॉप 10 में नहीं हैं मगर इस मैदान पर पहले टेस्ट मैच खेल चुके हैं। राहुल ने यहां दो मैच खेले हैं और 67 रन बनाए हैं। जबकि जडेजा के नाम एक मैच खेलते हुए एक पारी में 70 रन इस मैदान पर दर्ज हैं।
कोलंबो (सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 भारतीय
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च
|औसत
|100
|50
|0
|सचिन तेंदुलकर
|5
|9
|2
|698
|203
|99.71
|4
|1
|0
|सौरव गांगुली
|4
|8
|0
|384
|147
|48
|1
|2
|0
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|4
|8
|1
|298
|108*
|42.57
|1
|1
|0
|चेतेश्वर पुजारा
|2
|3
|1
|278
|145*
|139
|2
|0
|0
|राहुल द्रविड़
|2
|4
|0
|274
|143
|68.5
|1
|1
|1
|नवजोत सिंह सिद्धू
|2
|4
|0
|231
|104
|57.75
|1
|1
|0
|राहुल द्रविड़
|5
|8
|0
|214
|107
|26.75
|1
|0
|0
|अजिंक्य रहाणे
|2
|3
|0
|144
|132
|48
|1
|1
|0
|वीवीएस लक्ष्मण
|3
|5
|0
|142
|56
|28.4
|0
|1
|0
|वीरेंद्र सहवाग
|2
|3
|0
|137
|99
|45.66
|0
|1
|0
भारत की 600वें टेस्ट में विशाल जीत; सुतार के नाम 5 बड़े रिकॉर्ड, 10 विकेट लेकर भी नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच
भारतीय टीम ने गॉल टेस्ट में 165 रन से शानदार जीत अपने नाम की। मानव सुतार इस मुकाबले में 10 विकेट लेते हुए जीत के नायक बने। उन्होंने इस मैच में 5 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। फिर भी वह प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बन पाए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर