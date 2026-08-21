भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह मुकाबला सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में होगा। भारत के मौजूदा स्क्वाड में से सिर्फ दो खिलाड़ी केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ही ऐसे हैं, जिन्होंने पहले यहां टेस्ट मैच खेला है। अगर इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर लिस्ट में नंबर 1 पर हैं।

वहीं भारत के मौजूदा स्क्वाड में से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो इस लिस्ट के टॉप 10 में हो। सचिन तेंदुलकर ने कोलंबो के इस मैदान पर भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने यहां 9 पारियों में 698 रन बनाए हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जिनके नाम कोलंबो के सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब में 4 मैच खेलते हुए 8 पारियों में 384 रन दर्ज हैं।

जबकि भारत के मौजूदा स्क्वाड के दो खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और केएल राहुल टॉप 10 में नहीं हैं मगर इस मैदान पर पहले टेस्ट मैच खेल चुके हैं। राहुल ने यहां दो मैच खेले हैं और 67 रन बनाए हैं। जबकि जडेजा के नाम एक मैच खेलते हुए एक पारी में 70 रन इस मैदान पर दर्ज हैं।

कोलंबो (सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ीमैचपारीनाबादरनसर्वोच्चऔसत100500
सचिन तेंदुलकर59269820399.71410
सौरव गांगुली48038414748120
मोहम्मद अजहरुद्दीन481298108*42.57110
चेतेश्वर पुजारा231278145*139200
राहुल द्रविड़24027414368.5111
नवजोत सिंह सिद्धू24023110457.75110
राहुल द्रविड़58021410726.75100
अजिंक्य रहाणे23014413248110
वीवीएस लक्ष्मण3501425628.4010
वीरेंद्र सहवाग2301379945.66010

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