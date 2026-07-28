भारतीय टीम 9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलती नजर आएगी। इस टीम में 15 में से 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार यहां टेस्ट मैच खेलेंगे। यहां तक की कप्तान शुभमन गिल, स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज का भी यह पहला श्रीलंका दौरा होगा टेस्ट सीरीज के लिए। अब अगर श्रीलंका में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर नंबर 1 पर काबिज हैं।

वहीं केएल राहुल एकमात्र ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जो मौजूदा स्क्वाड में भी शामिल हैं और सबसे ज्यादा टेस्ट रन श्रीलंका में बनाने के मामले में टॉप 20 का हिस्सा हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण आदि कई बड़े नाम शामिल हैं। टीम इंडिया 15 अगस्त से 27 अगस्त तक श्रीलंका में दो टेस्ट मैच खेलने उतरेगी।

राहुल ने ने यहां पांच टेस्ट मैचों की 8 पारियों में 268 रन बनाए हैं। 108 रन श्रीलंकाई सरजमीं पर उनका सर्वाधिक टेस्ट स्कोर है। 33.5 की औसत से राहुल ने श्रीलंका में टेस्ट रन बनाए हैं और इसमें 1 शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। जबकि रविंद्र जडेजा भी यहां खेल चुके हैं लेकिन वह टॉप 20 में शामिल नहीं हैं। उनके नाम दो पारियों में 85 रन दर्ज हैं और 70 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है।

श्रीलंका में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप 20 भारतीय बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत 100s 50s 0s सचिन तेंदुलकर 12 19 2 1155 203 67.94 5 4 0 वीरेंद्र सहवाग 6 11 1 692 201* 69.20 3 2 1 राहुल द्रविड़ 12 21 1 662 107 33.10 1 4 0 सौरव गांगुली 9 17 1 588 147 36.75 1 3 2 मोहम्मद अजहरुद्दीन 9 14 1 567 126 43.61 2 2 1 वीवीएस लक्ष्मण 7 13 2 530 103* 48.18 1 4 0 शिखर धवन 4 6 0 520 190 86.66 3 0 0 चेतेश्वर पुजारा 4 6 1 454 153 90.80 3 0 1 अजिंक्य रहाणे 6 10 1 407 132 45.22 2 1 1 सुरेश रैना 4 8 0 396 143 49.50 1 1 0 विराट कोहली 6 10 1 394 103* 43.77 2 1 0 नवजोत सिंह सिद्धू 5 6 0 381 111 63.50 2 1 0 गौतम गंभीर 4 8 0 312 74 39.00 0 3 1 केएल राहुल 5 8 0 268 108 33.50 1 2 0 विनोद कांबली 3 3 0 249 125 83.00 2 0 0 रिद्धिमान साहा 5 7 1 230 67 38.33 0 3 0 रविचंद्रन अश्विन 6 9 0 226 58 25.11 0 2 0 सुरेश रैना 2 3 1 223 120 111.50 1 1 0 शिव सुंदर दास 3 6 0 217 68 36.16 0 2 0 मोहिंदर अमरनाथ 2 4 1 216 116* 72.00 1 1 0

राहुल-जडेजा का अच्छा रिकॉर्ड, शुभमन गिल, बुमराह समेत 12 भारतीय खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में खेलेंगे टेस्ट

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड घोषित हो गया है। इस टीम में मौजूद 15 में 12 भारतीय खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलेंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर