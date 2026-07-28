भारतीय टीम 9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलती नजर आएगी। इस टीम में 15 में से 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार यहां टेस्ट मैच खेलेंगे। यहां तक की कप्तान शुभमन गिल, स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज का भी यह पहला श्रीलंका दौरा होगा टेस्ट सीरीज के लिए। अब अगर श्रीलंका में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर नंबर 1 पर काबिज हैं।
वहीं केएल राहुल एकमात्र ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जो मौजूदा स्क्वाड में भी शामिल हैं और सबसे ज्यादा टेस्ट रन श्रीलंका में बनाने के मामले में टॉप 20 का हिस्सा हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण आदि कई बड़े नाम शामिल हैं। टीम इंडिया 15 अगस्त से 27 अगस्त तक श्रीलंका में दो टेस्ट मैच खेलने उतरेगी।
राहुल ने ने यहां पांच टेस्ट मैचों की 8 पारियों में 268 रन बनाए हैं। 108 रन श्रीलंकाई सरजमीं पर उनका सर्वाधिक टेस्ट स्कोर है। 33.5 की औसत से राहुल ने श्रीलंका में टेस्ट रन बनाए हैं और इसमें 1 शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। जबकि रविंद्र जडेजा भी यहां खेल चुके हैं लेकिन वह टॉप 20 में शामिल नहीं हैं। उनके नाम दो पारियों में 85 रन दर्ज हैं और 70 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है।
श्रीलंका में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप 20 भारतीय बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|100s
|50s
|0s
|सचिन तेंदुलकर
|12
|19
|2
|1155
|203
|67.94
|5
|4
|0
|वीरेंद्र सहवाग
|6
|11
|1
|692
|201*
|69.20
|3
|2
|1
|राहुल द्रविड़
|12
|21
|1
|662
|107
|33.10
|1
|4
|0
|सौरव गांगुली
|9
|17
|1
|588
|147
|36.75
|1
|3
|2
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|9
|14
|1
|567
|126
|43.61
|2
|2
|1
|वीवीएस लक्ष्मण
|7
|13
|2
|530
|103*
|48.18
|1
|4
|0
|शिखर धवन
|4
|6
|0
|520
|190
|86.66
|3
|0
|0
|चेतेश्वर पुजारा
|4
|6
|1
|454
|153
|90.80
|3
|0
|1
|अजिंक्य रहाणे
|6
|10
|1
|407
|132
|45.22
|2
|1
|1
|सुरेश रैना
|4
|8
|0
|396
|143
|49.50
|1
|1
|0
|विराट कोहली
|6
|10
|1
|394
|103*
|43.77
|2
|1
|0
|नवजोत सिंह सिद्धू
|5
|6
|0
|381
|111
|63.50
|2
|1
|0
|गौतम गंभीर
|4
|8
|0
|312
|74
|39.00
|0
|3
|1
|केएल राहुल
|5
|8
|0
|268
|108
|33.50
|1
|2
|0
|विनोद कांबली
|3
|3
|0
|249
|125
|83.00
|2
|0
|0
|रिद्धिमान साहा
|5
|7
|1
|230
|67
|38.33
|0
|3
|0
|रविचंद्रन अश्विन
|6
|9
|0
|226
|58
|25.11
|0
|2
|0
|सुरेश रैना
|2
|3
|1
|223
|120
|111.50
|1
|1
|0
|शिव सुंदर दास
|3
|6
|0
|217
|68
|36.16
|0
|2
|0
|मोहिंदर अमरनाथ
|2
|4
|1
|216
|116*
|72.00
|1
|1
|0
राहुल-जडेजा का अच्छा रिकॉर्ड, शुभमन गिल, बुमराह समेत 12 भारतीय खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में खेलेंगे टेस्ट
भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड घोषित हो गया है। इस टीम में मौजूद 15 में 12 भारतीय खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलेंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर