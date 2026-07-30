अजिंक्य रहाणे ने 30 जुलाई 2026 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उनके संन्यास के बाद पूरा क्रिकेट जगत उनकी वाहवाही में लगा है। उसी कड़ी में अगर भारत के टॉप 15 भारतीय टेस्ट बल्लेबाजों की बात करें तो रहाणे भी इसमें शामिल हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के मामले में अजिंक्य रहाणे पूर्व कप्तान एमएस धोनी, रोहित शर्मा और मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर से भी आगे हैं।

भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। इस लिस्ट में अजिंक्य रहाणे टॉप 10 का हिस्सा नहीं हैं लेकिन वह टॉप 15 की लिस्ट में 13वें स्थान पर हैं। रहाणे ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 85 मैच खेले और 144 पारियों में 5077 रन उनके नाम दर्ज हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक और 26 अर्धशतक लगाए।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 15 भारतीय

खिलाड़ी करियर मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर Avg. S.R. 100s 50s 0s 4s 6s सचिन तेंदुलकर 1989-2013 200 329 33 15,921 248* 53.78 54.04 51 68 14 2,058+ 69 राहुल द्रविड़ 1996-2012 163 284 32 13,265 270 52.63 42.53 36 63 7 1,651 21 सुनील गावस्कर 1971-1987 125 214 16 10,122 236* 51.12 43.35 34 45 12 908+ 26 विराट कोहली 2011-2025 123 210 13 9,230 254* 46.85 55.57 30 31 15 1,027 30 वीवीएस लक्ष्मण 1996-2012 134 225 34 8,781 281 45.97 49.37 17 56 14 1,135 5 वीरेंद्र सहवाग 2001-2013 103 178 6 8,503 319 49.43 82.18 23 31 16 1,219 90 सौरव गांगुली 1996-2008 113 188 17 7,212 239 42.17 51.25 16 35 13 900 57 चेतेश्वर पुजारा 2010-2023 103 176 11 7,195 206* 43.60 44.36 19 35 12 863 16 दिलीप वेंगसरकर 1976-1992 116 185 22 6,868 166 42.13 41.56 17 35 15 509+ 17 मोहम्मद अजहरुद्दीन 1984-2000 99 147 9 6,215 199 45.03 57.82 22 21 5 720+ 19 गुंडप्पा आर. विश्वनाथ 1969-1983 91 155 10 6,080 222 41.93 43.62 14 35 10 567+ 6 नवजोत सिंह सिद्धू 1978-1994 51 78 15 5,248 163 31.05 79.33 8 27 16 557+ 61 अजिंक्य रहाणे 2013-2023 85 144 12 5,077 188 38.46 49.50 12 26 10 578 35 महेंद्र सिंह धोनी 2005-2014 90 144 16 4,876 224 38.09 59.11 6 33 10 544 78 मोहिंदर अमरनाथ 1969-1988 69 113 10 4,378 138 42.50 42.23 11 24 12 301+ 21

रोहित शर्मा के नाम टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 67 मैचों में 4301 और गौतम गंभीर के नाम 58 मैचों में 4154 रन दर्ज हैं। दोनों क्रमश: 16वें व 17वें स्थान पर हैं। एमएस धोनी 14वें नंबर पर हैं और उनके नाम 4876 रन 90 मैचों में दर्ज हैं। यह तीनों दिग्गज खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे से लिस्ट में पीछे हैं।

अजिंक्य रहाणे का इंटरनेशनल रिकॉर्ड

अजिंक्य रहाणे के नाम तीनों फॉर्मेट जोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 8414 रन दर्ज हैं। उन्होंने टेस्ट में 5077 रन बनाए हैं। जबकि 90 वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 2962 और 20 टी20 इंटरनेशनल में 375 रन बनाए हैं। उनके नाम टेस्ट में 12, वनडे में 3 शतक भी दर्ज हैं।

अजिंक्य रहाणे ने 38 की उम्र में किया रिटायरमेंट का ऐलान, भारत के लिए तीनों प्रारूपों में बनाए थे 8,414 रन ट

भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने 38 साल की उम्र में इंटरनेशनल व घरेलू क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रहाणे के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का शुरुआत साल 2011 में हुई थी और उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच साल 2023 में खेला था। इसके बाद से वो भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





