अजिंक्य रहाणे ने 30 जुलाई 2026 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उनके संन्यास के बाद पूरा क्रिकेट जगत उनकी वाहवाही में लगा है। उसी कड़ी में अगर भारत के टॉप 15 भारतीय टेस्ट बल्लेबाजों की बात करें तो रहाणे भी इसमें शामिल हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के मामले में अजिंक्य रहाणे पूर्व कप्तान एमएस धोनी, रोहित शर्मा और मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर से भी आगे हैं।

भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। इस लिस्ट में अजिंक्य रहाणे टॉप 10 का हिस्सा नहीं हैं लेकिन वह टॉप 15 की लिस्ट में 13वें स्थान पर हैं। रहाणे ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 85 मैच खेले और 144 पारियों में 5077 रन उनके नाम दर्ज हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक और 26 अर्धशतक लगाए।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 15 भारतीय

खिलाड़ीकरियरमैचपारीनाबादरनसर्वोच्च स्कोरAvg.S.R.100s50s0s4s6s
सचिन तेंदुलकर1989-20132003293315,921248*53.7854.045168142,058+69
राहुल द्रविड़1996-20121632843213,26527052.6342.53366371,65121
सुनील गावस्कर1971-19871252141610,122236*51.1243.35344512908+26
विराट कोहली2011-2025123210139,230254*46.8555.573031151,02730
वीवीएस लक्ष्मण1996-2012134225348,78128145.9749.371756141,1355
वीरेंद्र सहवाग2001-201310317868,50331949.4382.182331161,21990
सौरव गांगुली1996-2008113188177,21223942.1751.2516351390057
चेतेश्वर पुजारा2010-2023103176117,195206*43.6044.3619351286316
दिलीप वेंगसरकर1976-1992116185226,86816642.1341.56173515509+17
मोहम्मद अजहरुद्दीन1984-20009914796,21519945.0357.8222215720+19
गुंडप्पा आर. विश्वनाथ1969-198391155106,08022241.9343.62143510567+6
नवजोत सिंह सिद्धू1978-19945178155,24816331.0579.3382716557+61
अजिंक्य रहाणे2013-202385144125,07718838.4649.5012261057835
महेंद्र सिंह धोनी2005-201490144164,87622438.0959.116331054478
मोहिंदर अमरनाथ1969-198869113104,37813842.5042.23112412301+21

रोहित शर्मा के नाम टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 67 मैचों में 4301 और गौतम गंभीर के नाम 58 मैचों में 4154 रन दर्ज हैं। दोनों क्रमश: 16वें व 17वें स्थान पर हैं। एमएस धोनी 14वें नंबर पर हैं और उनके नाम 4876 रन 90 मैचों में दर्ज हैं। यह तीनों दिग्गज खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे से लिस्ट में पीछे हैं।

अजिंक्य रहाणे का इंटरनेशनल रिकॉर्ड

अजिंक्य रहाणे के नाम तीनों फॉर्मेट जोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 8414 रन दर्ज हैं। उन्होंने टेस्ट में 5077 रन बनाए हैं। जबकि 90 वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 2962 और 20 टी20 इंटरनेशनल में 375 रन बनाए हैं। उनके नाम टेस्ट में 12, वनडे में 3 शतक भी दर्ज हैं।

अजिंक्य रहाणे ने 38 की उम्र में किया रिटायरमेंट का ऐलान, भारत के लिए तीनों प्रारूपों में बनाए थे 8,414 रन ट

भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने 38 साल की उम्र में इंटरनेशनल व घरेलू क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रहाणे के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का शुरुआत साल 2011 में हुई थी और उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच साल 2023 में खेला था। इसके बाद से वो भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर