टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ना सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि ओवरऑल ही सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में पहले स्थान पर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ओपनर सुनील गावस्कर हैं। हालांकि दोनों के बीच रन का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस मामले में सचिन कभी गावस्कर से आगे नहीं निकल पाए।

सचिन से ज्यादा रन है गावस्कर के नाम, सहवाग हैं टॉप-10 से बाहर

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सुनील गावस्कर ने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। गावस्कर ने साल 1966 से ल्कर 1987 के बीच कुल 25,834 रन बनाए थे और वो अब भी लिस्ट लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 1988 से लेकर 2013 के बीच कुल 25,396 रन बनाए थे तो वहीं राहुल द्रविड़ इस सूची में तीसरे नंबर पर 23,794 रन के साथ मौजूद हैं। चेतेश्वर पुजारा का नंबर द्रविड़ के ठीक बाद चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने 21,301 रन साल 2005 से लेकर 2026 के बीच बनाए हैं।

इस लिस्ट में वीवीएस लक्ष्मण, पुजारा से नीचे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 19,730 रन बनाए थे जबकि वसीम जाफर छठे स्थान पर 19,410 रन के साथ मौजूद हैं। विजय हजारे 7वें नंबर प 18,740 रन के साथ मौजूद हैं जबकि गुणडप्पा विश्वनाथ 17,970 रन के साथ 8वें नंबर पर हैं। 9वें स्थान पर इस लिस्ट में दिलीप वेंगसरकर हैं जिन्होंने कुल 17,868 रन बनाए थे जबकि 10वें नंबर पर पॉली उमरगर हैं जिन्होंने 17,155 रन बनाए थे। इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग टॉप-10 से बाहर यानी 14वें स्थान पर हैं जिन्होंने कुल 14,683 रन बनाए थे।

प्रथम क्लास क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-14 भारतीय

सुनील गावस्कर – 25,834 रन (1966-1987) सचिन तेंदुलकर – 25,396 रन (1988-2013) राहुल द्रविड़ – 23,794 रन (1990-2012) चेतेश्वर पुजारा – 21,301 रन (2005-2026) वीवीएस लक्ष्मण – 19,730 रन (1992-2012) वसीम जाफर – 19,410 रन (1996-2020) विजय हजारे – 18,740 रन (1934-1967) गुंडप्पा विश्वनाथ – 17,970 रन (1967-1988) दिलीप वेंगसरकर – 17,868 रन (1975-1992) पॉली उमरीगर – 16,155 रन (1944-1963) मोहम्मद अजहरुद्दीन – 15,855 रन (1981-2000) सौरव गांगुली – 15,153 रन (1999-2018) गौतम गंभीर – 15,687 रन (1989-2012) वीरेंद्र सहवाग – 14,683 रन (1997-2015)

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