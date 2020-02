सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने मार्नस लाबुशेन को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले इस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर में अपनी झलक दिखती है। निश्चित रूप से सचिन जैसे दिग्गज की इस टिप्पणी से लाबुशेन भी अभिभूत होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) का भी कहना है कि यह मार्नस लाबुशेन के लिए बहुत बड़ी बात है। सचिन तेंदुलकर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे बुशफायर क्रिकेट बैश चैरिटी मैच का हिस्सा हैं। वे रिकी पोंटिंग इलेवन को अपनी कोचिंग दे रहे हैं।

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन तेंदुलकर ने कहा, ‘लाबुशेन का फुटवर्क काफी शानदार है। मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं मेरी झलक है। उसके बारे में कुछ तो खास बात है।’ उनके इस बयान को आईसीसी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। आईसीसी ने लिखा है कि यह लाबुशेन के लिए बहुत बड़ी बात है।

A compliment to top all compliments for Australia’s Marnus Labuschagne! pic.twitter.com/Rcw9QwW9zW

— ICC (@ICC) February 7, 2020