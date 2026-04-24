जब हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो ऐसे क्रिकेटर का चेहरा सामने आता है जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में वो सबकुछ हासिल किया जिसकी कामना दुनिया का हर क्रिकेटर करता होगा। सचिन ने भारतीय क्रिकेट को अपने खेल के जरिए एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया और अपने खेल के जरिए लाखों-करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने इस खेल में वो उपलब्धियां हासिल की जो बहुतों के लिए सिर्फ सपना ही होगा।

मुंबई इंडियंस के लिए 6 साल खेले सचिन

सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर काफी लंबा था और उन्होंने इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट व वनडे क्रिकेट ही खेले। उन्होंने अपने लंबे क्रिकेट करियर में भारत के लिए एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेला, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग की जब साल 2008 में शुरुआत हुई उसमें उन्होंने मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व किया और इस टीम के लिए साल 2008 से लेकर 2013 तक यानी कुल 6 साल खेला। साल 2013 में जब मुंबई ने पहला आईपीएल खिताब जीता वो सचिन का आखिरी सीजन था।

मुंबई के लिए सचिन ने 55 मैचों में की कप्तानी

सचिन तेंदुलकर मुंबई के साथ साल 2008 में जुड़े थे और साल 2013 में उन्होंने संन्यास ले लिया था। इन 6 साल में उन्होंने इस टीम के लिए कुल 55 मैचों में कप्तानी की और इनमें से उन्हें 32 मैचों में जीत मिली जबकि 23 मैचों में उन्हें हार मिली थी। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में मुंबई की टीम ने साल 2010 में फाइनल में जगह बनाई थी और उप-विजेता रही थी। सचिन का जीत प्रतिशत बतौर कप्तान 58.18 का था जो रोहित शर्मा (55.82) से भी ज्यादा है। जीत प्रतिशत के लिहाज से सचिन मुंबई के सबसे सफल कप्तान हैं।

मुंबई के सबसे सफल कप्तान (जीत प्रतिशत)

सचिन तेंदुलकर- 58.18 प्रतिशत

रोहित शर्मा- 55.82 प्रतिशत

किरोन पोलार्ड- 55.55 प्रतिशत

रिकी पोंटिंग- 50.00 प्रतिशत

हरभजन सिंह- 46.66 प्रतिशत

सचिन का आईपीएल रिकॉर्ड रहा शानदार

सचिन तेंदुलकर का आईपीएल करियर ज्यादा लंबा तो नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जितने साल इस लीग में खेला अपनी धाक जमाई। तेंदुलकर ने 6 सीजन में इस लीग में खेला और इस दौरान उन्होंने कुल 78 मैच खेले जिसमें उन्होंने 2334 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 119.82 का रहा जबकि उनका औसत 34.84 रहा। सचिन ने इन मैचों में एक शतक और 13 अर्धशतक भी जड़े। उनके बल्ले से 295 चौके और 29 छक्के निकले जबकि उन्होंने 23 कैच लिए और 11 बार नॉट आउट रहे।

ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले भारतीय थे सचिन

सचिन तेंदुलकर आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने ये कमाल साल 2010 में किया था और इस सीजन में उन्होंने 15 मैचों में 47.54 की औसत और 132.61 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 618 रन बनाए थे। इस सीजन में उन्होंने कुल 5 अर्धशतक लगाए थे और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 89 रन रहा था। इस सीजन में उन्होंने 466 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे जबकि 86 चौके और 3 छक्के भी लगाए थे।

मुंबई के लिए शतक लगाने वाले पहले भारतीय थे सचिन

मुंबई के लिए पहला शतक आईपीएल में लगाने वाले बैटर सनत जयसूर्या थ जिन्होंने साल 2008 में ये कमाल किया था। वहीं सचिन तेंदुलकर ने साल 2011 में मुंबई के लिए आईपीएल में शतक लगाया था और वो ऐसा करने वाले ओवरऑल दूसरे खिलाड़ी बने थे। हालांकि मुंबई के लिए आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ही थे। सचिन ने साल 2011 में कोच्चि टस्कर्स केरल के खिलाफ ये कमाल किया था। सचिन ने उस मुकाबले में नाबाद 100 रन की पारी खेली थी।

मुंबई के आइकन प्लेयर थे सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने बतौर आइकल प्लेयर अपनी टीम में शामिल किया था और उन्हें नीलामी में शामिल नहं किया गया था। सचिन तेंदुलकर को साल 2008 में मुंबई इंडियंस ने 11,21,250 डॉलर (लगभग 4.48 करोड़ रुपये) में साइन किया था। नियम के मुताबिक एक आइकन प्लेयर को उस टीम के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी से 15 फीसदी अधिक राशि दी जानी थी। मुंबई ने चुकी साल 2008 नीलामी में सनथ जयसूर्या को सबसे अधिक 9,75,000 डॉलर में खरीदा था। इसमें 15 फीसदी जोड़ने के बाद सचिन की कुल कीमत 11,21,250 डॉलर तय हुई थी।

रोहित नंबर 1, जडेजा अब यूसुफ पठान से आगे; IPL में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले टॉप-7 भारतीय

आईपीएल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं जबकि रविंद्र जडेजा ने यूसुफ पठान को पीछे छोड़ दिया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)