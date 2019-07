अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर को इंटरनेशल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने गुरुवार देर रात अपने हाल ऑफ फेम सम्मान से नवाजा। हाल ऑफ फेम में शामिल किए जाने पर सचिन ने आईसीसी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि आईसीसी क्रिकेट हाल ऑफ फेम में शामिल किया जाना सम्मान की बात है। आईसीसी ने इस सम्मान से जिस भी खिलाड़ी को नवाजा है, उन सभी ने इस खेल को बढ़ाने और उसकी लोकप्रियता में इजाफा करने में अपना अहम योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि मेरा भी इसमें थोड़ा सा योगदान रहा।

सचिन के साथ आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला तेज गेंदबाज कैथरीन फिट्जपैट्रिक को भी इस सम्मान से नवाजा। हालांकि, डोनाल्ड इस सम्मान के लिए चुने जाने पर शाक्ड (चकित रह जाना) हो गए थे। डोनाल्ड ने बताया, ‘मुझे आईसीसी ने ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी। ईमेल में लिखा था कि एलन डोनाल्ड आपको आईसीसी क्रिकेट हाल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यह पढ़कर मैं शाक्ड हो गया। यह आपकी सफलता है। यह आपके सफल होने पर मुहर लगाता है।’

Has there ever been a cricketer quite like Sachin Tendulkar?

Last night, he was inducted into the ICC Hall of Fame alongside Allan Donald and Cathryn Fitzpatrick.

Watch some of his career highlights #ICCHallOfFame pic.twitter.com/1Nq8Y3rqTn

