टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी का दीवाना भला कौन नहीं है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले इस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट की एक नई परिभाषा लिखी। अपनी बल्लेबाजी के दम पर इस छोटे कद के खिलाड़ी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया।

कई युवाओं ने सचिन की बल्लेबाजी को देखकर ही क्रिकेट खेलना शुरू किया। लेकिन संन्यास के बाद अब सचिन तेंदुलकर अपनी गायकी की वजह से भी सुर्खियां बंटोर रहे हैं। उन्होंने अब इसी क्रम में यह खास चैंलेज अपने साथी खिलाड़ी रहे दोस्त विनोद कांबली को दिया है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है।

सचिन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह विनोद कांबली के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने कांबली से अपने क्रिकेट वाली बीट सांग के बारे में जानना चाहा जिसपर कांबली ने कहा कि उन्हें सारी नोड पता है। इस दौरान कांबली डांस मूव करते भी दिखे।

Mr. Kambli, I challenge you to do the rap of my song #CricketWaliBeat!

You have 1 week. @vinodkambli349 pic.twitter.com/8zU1tVG0mh

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 21, 2020