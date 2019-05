Sachin Tendulkar giving bouncer practice to VVS Laxman before a Test match: राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच और भारतीय टीम के पूर्व मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी अप्टन ने दिसंबर 2008 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले वीवीएस लक्ष्मण को बाउंसर अभ्यास देते हुए सचिन तेंदुलकर के एक अनदेखे वीडियो को साझा करके भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को उदासीनता में भेज दिया।

वीडियो में सचिन चेन्नई में टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर लक्ष्मण को बाउंसर गेंदबाजी करते हुए देखे जा सकते हैं। सचिन पहली गेंद वाइड डालते हैं जिसे लक्ष्मण छोड़ने का फैसला करते हैं। वहीं अगली गेंद उनके शरीर पर आती है जिसे लक्ष्मण नीचे झुकते हुए डक कर देते हैं। यह सब तत्कालीन नव नियुक्त टेस्ट कप्तान एमएस धोनी बैठ कर देख रहे हैं। चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए इस टेस्ट मैच को भारत ने सचिन तेंदुलकर की शानदार चौथी पारी की मदद से आसानी से जीत लिया था। इतना ही नहीं इसी के साथ दो मैचों की सीरीज भारत ने 1-0 से अपने नाम कर ली थी। लक्ष्मण ने हालांकि इस टेस्ट सीरीज में अकुछ खास नहीं किया था। उन्होंने दो मैचों में 37, 26, 0 और 15 के स्कोर बनाए थे।

Throwback… ⁦@sachin_rt⁩ giving ⁦@VVSLaxman281⁩ bouncer practice in the Chennai change-room during India vs England Test match (Dec, 2008), as @msdhoni watches on… pic.twitter.com/vAMXOcw30N

— Paddy Upton (@PaddyUpton1) May 16, 2019