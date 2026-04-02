भारत की ऐतिहासिक वनडे वर्ल्ड कप जीत को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन दो अप्रैल 2011 की वह रात आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कती है, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। जब सपनों ने हकीकत का रूप लिया था और पूरा देश एक साथ जश्न में डूब गया था। सचिन तेंदुलकर ने इसी याद को फिर से जिंदा करते हुए दो अप्रैल 2026 को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक भावुक पोस्ट शेयर की।

‘पहली गेंद से ही दिल धड़कता रहा… और वह रात कभी खत्म ही नहीं हुई’ इन शब्दों के साथ साझा किया गया वीडियो सिर्फ एक मैच की याद नहीं, बल्कि उस जुनून, उस इंतजार और उस गौरव की कहानी है, जिसने करोड़ों भारतीयों को जश्न मनाने का मौका दिया था।

सचिन तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह पिच को प्रणाम करते हुए और शॉट लगाते हुए दिख रहे हैं। थ्रो बैक के तौर पर 2011 वनडे वर्ल्ड कप की क्लिप भी शेयर की है।

दिल की धड़कनें तेज कर देती है पहली गेंद: सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘पहली गेंद हमेशा दिल की धड़कनें तेज कर देती है… और वह रात, जैसा वह कभी खत्म ही नहीं हुई। 15 साल बाद भी, वह अहसास आज भी हमारे साथ है। हम सब युवा क्रिकेटरों के एक समूह के तौर पर बड़े हुए, जिनका सिर्फ एक ही सपना था- भारत के लिए विश्व कप जीतना। इस सफर का हिस्सा रहे हर किसी को और सभी प्रशंसकों को… इसे हमारे साथ शेयर करने और इतना खास बनाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद!’

Sachin Tendulkar Emotional Post Viral: Watch Video

टीम इंडिया के लिए 2011 एकदिवसीय विश्व कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था। यह एक ऐसा सपना था, जिसे हर खिलाड़ी अपने दिल में लेकर मैदान पर उतरा था। सचिन तेंदुलकर के लिए खुद यह जीत बेहद खास थी, क्योंकि वह अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने का सपना देख रहे थे। जब भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब जीता तब मैदान से सड़कों तक हर जगह जश्न का माहौल था। खिलाड़ियों के कंधों पर सचिन को उठाकर पूरे मैदान का चक्कर लगाना- वह तस्वीर आज भी हर क्रिकेट प्रेमी की आंखों में बसा है।

लखनऊ-दिल्ली मैच के बाद अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाजों की पूरी लिस्ट

IPL 2026 Points Table Top 5 Batters and Bowlers: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पांच मैचों के बाद राजस्थान रॉयल्स शीर्ष पर है। चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी नंबर पर है। दिल्ली कैपिटल्स तीसरे नंबर पर है। टॉप-5 बल्लेबाजों में रयान रिकेल्टन शीर्ष पर हैं। समीर रिजवी की भी एंट्री हो गई है। टॉप-5 गेंदबाजों में नटराजन और लुंगी एनगिडी की एंट्री हुई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।



